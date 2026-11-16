Beyoğlu'nda halıya sarılı bulunan Kalkan'ın son görüntüleri çıktı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda halıya sarılı bulunan Kalkan'ın son görüntüleri çıktı

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Beyoğlu\'nda halıya sarılı bulunan Kalkan\'ın son görüntüleri çıktı
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Beyoğlu\'nda halıya sarılı bulunan Kalkan\'ın son görüntüleri çıktı
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İstanbul'daki çete soruşturmasında, Oğuzhan Kalkan'ın (30) 2 Kasım'da Gürcistan'dan geldiği havalimanındaki son görüntüleri ortaya çıktı. Kayıp 1 milyon dolardan sorumlu tutulan Kalkan'ın cesedi Beyoğlu'nda halıya sarılı bulunmuştu. Aynı çetenin Beşiktaş'ta Umut Andık'ın (24) öldüğü saldırıyı da yaptığı belirlendi.

İstanbul’da kasım ayı başından bu yana peş peşe yaşanan haraç, kurşunlama ve cinayet olaylarının aynı çetenin işi olduğu belirlendi. 19 adrese düzenlenen baskınlarda yakalanan şüphelilerin, öldürdükleri Kalkan’ın cesedini ormanlık alana gömmeyi planladıkları ortaya çıktı.

ÇALINTI ARAÇTA KAZMA VE KÜREK BULUNDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 Kasım’da Beyoğlu Sütlüce Mahallesi’nde terk edilmiş halde çalıntı bir araç buldu. Aracın bagajında sahte ikiz plakalar, kazma, kürek, çizme ve muşamba ele geçirildi. Şüphelilerin bir cinayet işlemiş olabileceği ve cesedi toprağa gömecekleri yönünde kanaat oluşması üzerine çalışmalar genişletildi.

İŞ İNSANININ YAKINLARININ EVLERİ KURŞUNLANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri ise elebaşısı yurt dışından talimat veren bir çetenin bir iş insanından “haraç” istediğine yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı. Paranın ödenmemesi üzerine iş insanının akrabalarına ait evler 6 Kasım’da Beşiktaş’ta, 8 Kasım’da ise Eyüpsultan’da kurşunlandı. Beşiktaş’taki eve ateş açılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda halıya sarılı bulunan Kalkan'ın son görüntüleri çıktı

PARA VE SİLAH İSTEDİLER, MEKANI KURŞUNLADILAR

Aynı çetenin, Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanının sahibinden de para ve silah istediği belirlendi. Bu talebin karşılanmaması üzerine mekan, 11 Kasım’da Yenay Z. ve M.O. tarafından kurşunlandı. İlk saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İddiaya göre mekan sahibi, saldırının ardından polise başvurmak yerine çetenin yurt dışındaki elebaşıyla iletişime geçti. Elebaşıyla tartışan mekan sahibinin, “Zarar bile veremediniz” diyerek alay ettiği öne sürüldü. Mekan sahibi, güvenliği artırmak için aralarında Umut Andık’ın da bulunduğu 3 kardeşi para karşılığında görevlendirdi.

Beyoğlu'nda halıya sarılı bulunan Kalkan'ın son görüntüleri çıktı

UMUT ANDIK HAYATINI KAYBETTİ

Bu görüşmeden kısa süre sonra aynı şüpheliler motosikletle mekana gelerek yeniden silahlı saldırı düzenledi. Mekanın önünde bekleyen Umut Andık, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Andık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerin kullandığı motosiklet Arnavutköy Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulundu ve çalıntı olduğu belirlendi. Motosikleti kullanan Yenay Z. (18) ile silahla ateş eden suça sürüklenen çocuk M.O. (17), bir koruda çalıların altına saklandıkları sırada yakalandı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Beyoğlu'nda halıya sarılı bulunan Kalkan'ın son görüntüleri çıktı

CESET KADAVRA KÖPEĞİ “ZEYNA” İLE BULUNDU

Ekipler, aralarında mekan sahibinin de bulunduğu 24 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgulanması ve cep telefonlarının incelenmesi sonucunda, çetenin bir kişiyi daha öldürdüğü ve cesedin Beyoğlu’nda bir evde saklandığı belirlendi.

Ekipler, 12 Kasım Perşembe günü Sütlüce Mahallesi Bekçi Sokak’taki 4 katlı binanın bodrum katında bulunan dairede, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nin kadavra köpeği “Zeyna” ile arama yaptı. Aramada halıya sarılı halde bir erkek cesedi bulundu. 

Beyoğlu'nda halıya sarılı bulunan Kalkan'ın son görüntüleri çıktı

Olay yerindeki ilk incelemede, kişinin yaklaşık 10 gün önce silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cesedin Oğuzhan Kalkan’a (30) ait olduğu tespit edildi.

Beyoğlu'nda halıya sarılı bulunan Kalkan'ın son görüntüleri çıktı

1 MİLYON DOLAR İÇİN TÜRKİYE’YE ÇAĞRILDI

Yapılan araştırmada, Gürcistan’da yaşayan Kalkan’ın yasa dışı bahisle ilgilenen çetenin finans işlerinden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Çetenin, kaybolan 1 milyon dolardan Kalkan’ı sorumlu tuttuğu ve konuyu görüşmek için onu İstanbul’a çağırdığı belirlendi.

2 Kasım’da Gürcistan’dan gelen Kalkan, havalimanından taksiye binerek Sütlüce’deki adrese tek başına gitti. Kalkan’ın, Türkiye’ye gelirken ailesine “Beni aramayın. Bir konuyu görüşmek için Türkiye’ye geliyorum” dediği öğrenildi. Kalkan’ın dairede başına 6 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Beyoğlu'nda halıya sarılı bulunan Kalkan'ın son görüntüleri çıktı

“KORKUNCA CESEDİ GÖMEMEDİLER” İDDİASI

3 Kasım’da Sütlüce’de bulunan çalıntı aracın, Kalkan’ın cesedini ormanlık alana gömmek için hazırda bekletildiği anlaşıldı. Kuruçeşme’deki saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin cesedi gömmekle görevlendirildiği, ancak bu planın gerçekleşmediği belirlendi. Tetikçilerin cesedi gömmekten çekindiği öne sürüldü.

Şüphelilerin, Beşiktaş’taki saldırıdan önce “motivasyon” amacıyla Şişli’deki bir gece kulübüne götürüldüğü de ortaya çıktı. Çetenin suç işlerken çalıntı motosikletler ile başkaları adına kiralanmış araçlar kullandığı ve bu araçları kiralama firmasına iade etmediği belirlendi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eyüpsultan’daki kurşunlama olayının şüphelilerinin de aynı çetenin üyesi oldukları ve gözaltında bulundukları tespit edildi. 19 adrese düzenlenen baskınlarla yakalanan şüpheli sayısı 35'e yükseldi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bunlardan 14'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, 2'si ise serbest bırakıldı. 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Beşiktaş'taki silahlı saldırının ardından kan donduran detaylar! Çetenin korkunç planı ifşa olduBeşiktaş'taki silahlı saldırının ardından kan donduran detaylar! Çetenin korkunç planı ifşa oldu
Kaynak: DHA
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