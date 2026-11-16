Fatih Terim ABD'deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar - Son Dakika
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Fatih Terim ABD'deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar

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Fatih Terim ABD\'deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
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7 yorum
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Fatih Terim ABD\'deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
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ABD'nin New Jersey eyaletinde Galatasaray USA Derneği'nin geleneksel balosuna katılan Fatih Terim'in arkasında iki güvenlik görevlisi ayakta bekledi. Paylaşılan görüntülerde, sırtında "SECURITY" yazan siyah kıyafetli görevlilerin Terim masada otururken ve davetlileri selamlarken aynı noktada durduğu görüldü.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen geleneksel baloya katıldı. Galatasaray USA Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda davetlilerle bir araya gelen Terim, yoğun ilgiyle karşılandı. Ancak gecede en fazla dikkat çeken ayrıntılardan biri, deneyimli teknik adamın hemen arkasında bekleyen güvenlik görevlileri oldu.

FATİH TERİM OTURDU, KORUMALAR AYAKTA BEKLEDİ

Organizasyondan paylaşılan görüntülerde Fatih Terim'in davetlilerle birlikte masada oturduğu, siyah kıyafetlerinin arkasında büyük harflerle "SECURITY" yazan iki güvenlik görevlisinin ise hemen arkasında ayakta beklediği görüldü.

Terim'in masada oturduğu ve zaman zaman davetlileri selamladığı anlarda da görevli iki kişinin aynı noktada bulunması dikkat çekti. Güvenlik görevlilerinin konumu, geceden paylaşılan görüntülerin en belirgin ayrıntılarından biri oldu.

Amerika Birleşik DevletleriFatih TerimGalatasaraySporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (7)

  • erkan.zengin_@hotmail.com [email protected]:
    Terbiyem müsade etmiyor birşey söylücektim .. tam gevşek 2 0 Yanıtla
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    yaklaşık 15 yıl kadar önce Fatih Terim etilerdeki Le meridyen otele gelmişti benim ilgilendiğim masanın yan masasındaydı. hiç öyle güvenlik falan yoktu gayet içimizden biriydi. bahşiş alacağım diye çok sevinmiştim ama başka bir arkadaşa gelmişti o masa 0 1
  • Bülent Sanal Bülent Sanal:
    utanç verici demekki bir yarası var bu nada çökecekler gibi geliyor 1 0 Yanıtla
  • erdem olgun erdem olgun:
    Seçil’den korkuyordur ?? 0 0 Yanıtla
  • nurisaitaktemur nurisaitaktemur:
    çok abartılı hiç gerek yoktu orada kendi masasındakilerin haricinde kim tanır ki onu bence gereksiz bir şey 0 0
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