Beylikdüzü'ndeki villaya 1 yıl sonra ikinci baskın: 193 kilo metamfetamin - Son Dakika
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Beylikdüzü'ndeki villaya 1 yıl sonra ikinci baskın: 193 kilo metamfetamin

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Beylikdüzü\'ndeki villaya 1 yıl sonra ikinci baskın: 193 kilo metamfetamin
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6 yorum

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, geçen yıl İran uyruklu suç örgütü elebaşının yakalandığı villaya 1 yıl arayla ikinci kez narkotik operasyonu yapıldı. İlkinde imalathane olarak kullanılan villanın bu kez başka bir şebekenin sevkiyat noktası olduğu belirlendi. Polis, piyasa değeri 130 milyon lira olan 193 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, geçen yıl İran uyruklu bir suç örgütü elebaşının yakalandığı villaya 1 yıl arayla ikinci kez narkotik operasyonu düzenlendi. İlk operasyonda uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan villanın, bu kez Türk vatandaşlarından oluşan başka bir uyuşturucu şebekesi tarafından sevkiyat noktası haline getirildiği belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği son operasyonda, piyasa değeri 130 milyon lira olan 193 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İKİ VİLLA KİRALAYARAK GİZLENDİLER

Sabah'ta yer alan habere göre, ilk operasyonun süreci, geçen yıl İstanbul'a giriş yapan İran uyruklu uyuşturucu şüphelilerinin polis ekiplerince takibe alınmasıyla başladı. Şüpheliler, dikkat çekmemek ve faaliyetlerini gizlemek amacıyla Beylikdüzü'nde birbirine yakın konumda bulunan iki ayrı villa kiraladı. Çevreye normal bir hayat sürdükleri izlenimini veren şüpheliler, bu şekilde uyuşturucu faaliyetlerini yürüttü.

Beylikdüzü'ndeki villaya 1 yıl sonra ikinci baskın: 193 kilo metamfetamin

SAHTE KİMLİKLE SAKLANDILAR

Hakkında yakalama kararı bulunan ve sahte kimlik kullanan örgüt elebaşı Mojtaba Sadeghi Dastjerdi ile sevgilisi Shirin Shokoohandeh, kiralanan villalardan birinde ikamet etti. Dikkat çekmemek için dışarıya neredeyse hiç çıkmayan ikilinin aksine örgütün diğer üyeleri, uyuşturucu imalatı için kullanılan ikinci villada faaliyet gösterdi. Şüphelilerin, çevrede yaşayanların dikkatini çekmemek için gündüz saatlerinde sessiz kaldıkları ve varlıklarını gizledikleri belirlendi.

UYUŞTURUCU ÜRETİMİNİ GECE SAATLERİNDE YAPTILAR

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen villada üretimin gece saatlerinde gerçekleştirildiği tespit edildi. Örgüt elebaşı Dastjerdi'nin de zaman zaman bu adrese giderek eksik malzemeleri belirlediği ve günlük üretim raporlarını aldığı saptandı. Yeterli delillerin toplanmasının ardından harekete geçen ekipler, belirlenen iki villa ile bir araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Beylikdüzü'ndeki villaya 1 yıl sonra ikinci baskın: 193 kilo metamfetamin

BASKIN SIRASINDA VİLLAYI ATEŞE VERDİLER

Operasyon sırasında polis ekipleri binadayken şüphelilerin gaz tüplerini açarak uyuşturucu üretimi yapılan villayı ateşe verdiği belirlendi. Alevlerin yükseldiği binada hem delilleri muhafaza etmeye hem de içeride bulunan kişileri tahliye etmeye çalışan polis ekipleri, binadaki herkesi güvenli şekilde dışarı çıkardı. Yangın nedeniyle çatısı çöken villa kullanılamaz hale geldi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AYNI VİLLA 1 YIL SONRA YENİ BİR ŞEBEKENİN MERKEZİ OLDU

İlk operasyonda örgüt elebaşı Mojtaba Sadeghi Dastjerdi ile sevgilisinin kaldığı villa, olaydan tam 1 yıl sonra yeni bir uyuşturucu soruşturmasının merkezine dönüştü. Yapılan çalışmalar sonucunda Türk vatandaşlarından oluşan başka bir uyuşturucu şebekesinin aynı villayı kullanmaya başladığı belirlendi. Yeni şebekenin, villayı uyuşturucu sevkiyat noktası olarak kullandığı tespit edildi.

SEVKİYAT HAZIRLIĞINDA OPERASYON DÜZENLENDİ

Narkotik ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucunda şüphelilerin gündüz saatlerinde lüks ve olağan bir hayat sürdükleri görüntüsünü vermeye çalıştıkları, hava karardıktan sonra ise otomobillerle uyuşturucu dağıtımına hazırlandıkları ortaya çıkarıldı.  Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, satış amacıyla villadan ayrılan şüphelilerin bulunduğu otomobili yolda durdurarak operasyon başlattı.

Beylikdüzü'ndeki villaya 1 yıl sonra ikinci baskın: 193 kilo metamfetamin

VALİZİN İÇİNDEN KİLOLARCA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Durdurulan otomobilde yapılan aramada, bir valizin içerisine gizlenmiş halde kilogramlarca uyuşturucu madde bulundu. Sahaya çıkan şebeke üyelerine ulaşamayan ve polis operasyonunu fark eden villadaki diğer şüphelilerin ise paketlenmiş halde bulunan uyuşturucuları saklamaya çalıştığı belirlendi.

130 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Villaya eş zamanlı düzenlenen baskında, saklanmaya çalışılan uyuşturucu maddelere el konuldu. Binada bulunan diğer şüpheliler de yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyon kapsamında toplam piyasa değeri 130 milyon lira olan 193 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Böylece geçen yıl İran uyruklu bir suç örgütünün kullandığı ve operasyon düzenlenen villa, 1 yıl sonra başka bir uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonla yeniden gündeme geldi.

Okurların en beğendiği yorum

“Bravo Türk polisine, ben de bu tür operasyonlarda yüzlerce kişiyi cezaevine postaladım.”

Tüm yorumlar (6)
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    Yorumlar (6)

  • rff75vdpzp rff75vdpzp:
    Bravo Türk polisine, ben de bu tür operasyonlarda yüzlerce kişiyi cezaevine postaladım. 7 0 Yanıtla
    canerdalkilicc canerdalkilicc:
    Akp ülkesi normal uyuşturucu fuhuş 0 0
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    bu zalimlere çok ağır cezalar verilmeli.hatta hiç dışarıda olmamalılar. 2 0 Yanıtla
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    sağdakide kız. çatır çatır takılıyorlardı 0 0
  • Reşit Karakuş Reşit Karakuş:
    elin adamı geliyor memleket te at koşturuyor 0 0
  • hasan hasan:
    seneye biz tutalım 0 0
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SON DAKİKA: Beylikdüzü'ndeki villaya 1 yıl sonra ikinci baskın: 193 kilo metamfetamin - Son Dakika
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