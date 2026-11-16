Ukrayna ordusundaki Çeçen taburunun tek kadın askeri Donetsk'te öldü - Son Dakika
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Ukrayna ordusundaki Çeçen taburunun tek kadın askeri Donetsk'te öldü

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Ukrayna ordusundaki Çeçen taburunun tek kadın askeri Donetsk\'te öldü
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7 yorum

Odessa doğumlu Rayana, Rus ordusuna karşı savaştığı Donetsk cephesinde yaşamını yitirdi. 2024'te insansız hava aracı eğitimi alıp Ukrayna ordusuna katılan Rayana, Şeyh Mansur Çeçen Gönüllü Taburu'nun ilk ve tek kadın mensubuydu. Muay Thai eğitmeni olan askerin cenazesi, ailesinin yaşadığı Odessa'da toprağa verilecek.

Ukrayna saflarında Rus ordusuna karşı savaşan Şeyh Mansur Çeçen Gönüllü Taburu'nun kadın mensubu Rayana, Donetsk cephesinde hayatını kaybetti. Ukrayna ordusunda insansız hava aracı (SİHA) operatörü olarak görev yapan Müslüman asker, birliğin ilk ve tek kadın mensubuydu.

Odessa doğumlu Rayana'nın ölümünü, Ukrayna Müslüman Kadınlar Birliği ile Alraid Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Seyran Arifov duyurdu. Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre Rayana'nın cenazesi, ailesinin yaşadığı Odessa'da toprağa verilecek.

Ukrayna ordusundaki Çeçen taburunun tek kadın askeri Donetsk'te öldü

MUAY THAI EĞİTMENLİĞİNDEN SİHA OPERATÖRLÜĞÜNE

Sivil hayatında Muay Thai eğitmenliği yapan Rayana, çocuklara ve yetişkinlere dövüş sporları eğitimi veriyordu. 2024 yılında insansız hava araçlarının kullanımı üzerine eğitim alan Rayana, daha sonra Ukrayna ordusuna katılmaya karar verdi. Şeyh Mansur Çeçen Gönüllü Taburu'nda SİHA operatörü olarak görevlendirilen Rayana, özellikle Donetsk cephesinde görev yaptı. Rus ordusuna ait askeri teçhizatın imha edilmesine yönelik faaliyetlerde yer alan kadın asker, birliğin gıda ve iaşe organizasyonunu da yürüttü.

Ukrayna ordusundaki Çeçen taburunun tek kadın askeri Donetsk'te öldü

DONETSK'TEKİ CAMİYİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Rayana'nın silah arkadaşları ve yakınları, ölümünün ardından yayımladıkları mesajlarda onun cesaretinin yanı sıra yardımsever kişiliğine de dikkat çekti. Ukrayna'da hayatını kaybeden asker Serhiy Konoval adına kurulan vakfın yöneticisi Olha Konoval, Rayana'nın Donetsk bölgesinde bulunan bir camiyi son ana kadar korumaya çalıştığını anlattı. Konoval, Rayana'nın çevresindekilere sık sık geleneksel bir yemek olan şurpa ikram ettiğini de belirterek, onun insani yönüne vurgu yaptı. Rayana'nın ölümünün ardından duygularını paylaşan Olha Konoval, "Ukrayna, fevkalade bir kadın savaşçıyı kaybetti. Hepimiz onu kaybettik. Her birimiz" ifadelerini kullandı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (7)

  • Toroman Kutlug Toroman Kutlug:
    Şehadeti kutlu olsun 1 1
    Ali Eren Ali Eren:
    Ne şehadeti? Yahudilere hizmet ediyordu. 2 0
  • ibrahim.esra ibrahim.esra:
    Kime hizmetmiş ne yapmışki şehit olsun yinede ordaki ortamıda bilmiyorum tabiiki 1 0 Yanıtla
  • Musty Musty:
    kob yoluna gittmis kendinin olmayan savasta 0 0
  • I. B I. B:
    Kim için ölmüş. Anlamadım 0 0
  • Berat Yıldïrım Berat Yıldïrım:
    bize düşen Rabbim tüm mümin ve müminelere rahmet eylesin demek Rabbi ile onun arasında Müslüman ise evrimi alır 0 0 Yanıtla
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