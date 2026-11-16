Mahsun Kırmızıgül\'den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı

Kıbrıs'ın 43'üncü kurtuluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahne alan Mahsun Kırmızıgül, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü sanatçı, şarkıcıların yılbaşı konserlerinden astronomik ücretler kazandığı yönündeki haberlere tepki gösterdi. Açıklanan rakamların abartıldığını belirten Kırmızıgül, bu haberler nedeniyle yakınlarının kendisini aramaya başladığını söyledi.

"O PARALARI GÖREN HERKES BENİ ARAMAYA BAŞLADI"

Yılbaşı yaklaşırken ünlü şarkıcıların sahne ücretlerine ilişkin ortaya atılan milyonluk rakamlar magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Habertürk'ün konuyla ilgili görüşünü sorduğu Mahsun Kırmızıgül, açıklanan ücretlerin gerçeği yansıtmadığını ima ederek şu ifadeleri kullandı:

"Yapmayın böyle şeyler. O paraları gören herkes beni aramaya başladı. 'Nasılsın, iyi misin?' diye soruyorlar. Abartılıyor kardeşim."

"SİNEMA HER ZAMAN GÖNLÜMDE YATAN BİR ASLAN"

Müzik kariyerinin yanı sıra yönetmenlik ve oyunculuk da yapan Mahsun Kırmızıgül, sinema sektöründeki ekonomik sıkıntılara da değindi. Sinemayı özlediğini belirten sanatçı, sektörün yeniden güçlenmesi için ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Kırmızıgül, "Herkes taşın altına elini koymalı. Sen ben meselesi değil, biz olmalıyız. Sinema her zaman gönlümde yatan bir aslan" dedi.

"ARTIK SAHNEDE BİR HİKAYE ANLATMAK GEREKİYOR"

Sahne performanslarında farklı bir yaklaşım benimsediğini anlatan Kırmızıgül, konserlerinde çocukluk görüntüleriyle düet yaptığını açıkladı.

Ünlü sanatçı, "Artık sadece şarkı söylemek değil, sahnede bir hikaye anlatmak gerekiyor" sözleriyle sahne gösterilerine bakışını anlattı.