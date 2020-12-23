Son Dakika Yılbaşı Haberleri

14:40 PSG, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de çarpıcı bir karar alındı. RC Strasbourg karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından Alman teknik adam Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı.

13:36 Yılbaşı alışverişinde en çok nelerden şikayet ediliyor? Tüketicilerin ve markaların yılbaşı alışverişinde dikkat etmesi gereken konuları inceleyen Şikayetvar, 2019 Aralık-2020 Aralık dönemi karşılaştırıldığında hediyelik eşya sektörüyle ilgili ziyaret oranının geçen seneye göre yüzde 178 arttığını açıkladı.

13:13 Pınar Tezcan'ın kızı büyüdü! İşte son hali Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden birisi olan eski manken Pınar Tezcan Özçapkın, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi

11:33 285 kilogram esrar ile 45 bin uyuşturucu hap ele geçirildi İstanbul'da 285 kilo 120 gram esrar ile 45 bin ecstasy hapın ele geçirildiği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

11:25 Plazada, meşaleli kutlama yapan 36 kişiye 113 bin 400 lira ceza ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir plazanın teras balkonunda meşale yakıp sosyal mesafe ile maske kullanımına aldırış etmeden kutlama yapan gruba, toplam 113 bin 400 lira idari para cezası uyguladı.

11:10 Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Yılbaşında ev içinde bir araya gelmeler riskli BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bu dönemde ister yılbaşı ister bayram ister tatil olsun kalabalıklar ve otel ortamları güvenli değil. Özellikle yılbaşında ev içinde bir araya gelmeler bile riskli" dedi.

11:07 Son dakika haberleri | Üniversite kampüsünde yetiştirilen hindiler yılbaşı sofraları için hazır Bir son dakika haberine göre Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde bilimsel çalışmaların yanı sıra tüketiciye sunulmak için doğal ortamda yetiştirilen hindiler, yılbaşı sofralarını süslemek için satışa sunuldu.

11:05 "Turizmin başkenti"nde yılbaşında da Kovid-19 tedbirlerinden taviz yok Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte yılbaşı gecesi için sıkı tedbirler uygulanacağını, tüm güvenlik güçlerinin gece boyunca teyakkuzda olacağını bildirdi.

10:29 /yeniden/ OTELLERİN YILBAŞI EĞLENCESİNDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ: 'ALÇAK SES' Koronavirüs salgınına karşı uyarılara rağmen bazı oteller yılbaşı için dudak uçaklatan fiyatlarla oda satıyor.

10:23 Son dakika haberi: Mersin'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi Gelen son dakika haberine göre Mersin'de, polis ekipleri yılbaşı öncesi sahte içki satışına yönelik denetimlerini arttırdı.

10:11 Enuygun Kurumsal Hediye Kart ile çalışanlara seyahat hediyesi Türkiye'nin seyahat sitesi Enuygun, 1 yıl boyunca tüm seyahatlerde kullanılabilen Enuygun Kurumsal Hediye Kart ile şirketlerin çalışanlarına ve iş ortaklarına yılbaşında fark yaratacak, avantajlarla dolu bir hediye gönderme fırsatı sunuyor.

08:52 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan yılbaşı uyarısı: Parti yapma düşüncesi olanlar bundan hemen vazgeçmeli Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında otel, villa, ev gibi yerlerde parti yapma düşüncesinde olanları uyardı. "İnsanlarımızın bir arada olma düşüncesi varsa bundan hemen vazgeçmeleri gerekir" diyen Prof. Dr. İlhan, ağır hastalıkların hatta ölümlerin gerçekleşebileceğini söyledi.

08:45 Koronaya aldırmadan terasta eğlendiler! 50 kişilik yılbaşı partisine 113 bin 400 lira ceza kesildi Antalya'da kalabalık bir grup koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak terasta sosyal mesafe ve maskesiz yılbaşı eğlencesi düzenledi. Kendilerini görüntüleyen drone'lara utanmadan el sallayan kişilere sosyal medyadan tepki yağdı. Polis, partiye katılanlara toplamda 113 bin 400 TL para cezası uyguladı.

08:16 Türkiye'den Avrupa'ya 25 milyon liralık Noel çelengi ihracı Hristiyan dünyasının en önemli bayramı Noel için Antalya, Isparta ile Burdur'un dağlık ve ormanlık alanlarından toplanan bitkilerle köylü kadınlar tarafından hazırlanan 1,2 milyon Noel çelengi, Avrupa'ya ihraç edildi. Çelenk başına yaklaşık 2,20 eurodan, toplamda 25 milyon TL'ye yakın gelir sağlandı.

04:41 Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (2) Kara yollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde, bisiklet ve elektrikli skuter kullanabilmek için 15 yaşını bitirmiş olmak gerekecek.

22:44 DHA YURT BÜLTENİ - 27 Yılbaşı öncesinde 40 bin şişelik sahte içki operasyonuANTALYA'da, yılbaşında piyasaya sürülmeye hazırlanan 15 bin 491 litre sahte alkol, 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi.

22:43 Son dakika haberi | Yılbaşı öncesinde 40 bin şişelik sahte içki operasyonu Son dakika habere göre Yılbaşı öncesinde 40 bin şişelik sahte içki operasyonuANTALYA'da, yılbaşında piyasaya sürülmeye hazırlanan 15 bin 491 litre sahte alkol, 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi.

21:58 Yılbaşı öncesinde 15 bin 491 litre sahte alkol ele geçirildi ANTALYA'da, yılbaşında piyasaya sürülmeye hazırlanan 15 bin 491 litre sahte alkol, 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi.

21:39 Son dakika 3. sayfa: Antalya'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu Gelen son dakika haberine göre Antalya'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu 40 bin şişe sahte alkol piyasaya sürülmeden ele geçirildi 11 ayrı adreste bulunan 15,5 top sahte alkole el konuldu, 13 şüpheli gözaltına alındı Antalya'da yılbaşı öncesi 11 ayrı adrese yapılan sahte alkol operasyonunda 15,5 ton sahte alkol...

21:37 Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 78 milyon 702 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 730 bini, iyileşenlerin sayısı 55 milyon 355 bini aştı.

21:30 Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti İnternet fenomeni Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yine adından söz ettirecek gibi duruyor. Özaslan, kırmızı mini elbisesiyle verdiği pozlar takipçilerini mest etti.

16:02 Bursa'da 135,5 litre sahte içki ele geçirildi BURSA'da jandarmanın operasyonuyla piyasaya sürülmeye hazırlanan toplamda 135,5 litre sahte içki ile 10 litre etil alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

15:23 Covid-19: Salgın döneminde 50 kişi birlikte yaşamanın faydaları Bir çiftlikte 50 kişi birlikte yaşayan tarım kolektifinin üyeleri, koronavirüs salgını döneminde yaşam biçimlerinin çok büyük faydasını gördüklerini anlatıyor.

14:15 Vali Yazıcı'dan yılbaşı için Antalya'ya geleceklere: Dinlenmeye buyursunlar ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, yılbaşı gecesi için alınan tüm kararların kesinlikle uygulanacağını belirterek, kurallara uyulması çağrısında bulundu.

14:09 Yılbaşında lüks villalara talep yüzde 100 arttı YILBAŞINI evinin dışında geçirmek isteyenler, otel yerine izole lüks villaları tercih etmeye başladı.

13:55 Lübnanlı Hristiyanlar Beyrut Limanı'ndaki patlama nedeniyle buruk bir Noel Bayramı'na hazırlanıyor Lübnanlı Hristiyanlar, ağustos ayında Beyrut Limanı'nda meydana gelen korkunç patlama nedeniyle bu yıl buruk bir yılbaşı ve Noel Bayramı'na hazırlanıyor.

13:16 Maltepe'de yılbaşı öncesi alkol denetimi Ali Kerem BENGİ / MALTEPE'de yılbaşı öncesi alkol satışı yapan işletmelere denetim yapıldı.

13:13 'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın yine alışverişte görüntülendi Geçtiğimiz aylarda salgın tedbirleri nedeniyle konser yapamadığı için "Geçinemiyorum" diyen şarkıcı Demet Akalın, AVM'lerden neredeyse hiç çıkmıyor. İşte ayrıntılar...

13:05 Aksaray'da 2 bin 810 litre kaçak şarap ele geçirildi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bir bağ evinde 2 bin 810 litre kaçak şarap ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

12:47 Yılbaşı öncesi hindiye talep, üreticinin yüzünü güldürdü Yeni yıla sayılı günler kala hindi talebindeki geçen yıla oranla yüzde 30 artış, üreticiyi sevindirdi.

12:09 Adana'nın 'Nimet Ablası' şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor Adana'nın 'Nimet Ablası' olarak bilinen ve daha önce 4 kez büyük miktarda ikramiyenin isabet ettiği biletleri satan büfe sahibi Erdal Çiçek, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi öncesi 100 milyon liralık büyük ikramiyeye ilgi büyük olunca şehir dışına kargo ile bilet göndermeye başladı.

12:01 Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine Aksaray'da yoğun ilgi MİLLİ Piyango özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala Aksaray'da hayallerinin peşinde koşanlar, bilet almak için bayilere akın ediyor.

11:38 Denizli'de 4 günlük kısıtlamada turistler, balon turu yapabilecek DENİZLİ'de, yılbaşıyla birlikte uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, sıcak hava balon işletmeleri kapsam dışı bırakıldı.

11:37 Tunus sokağa çıkma kısıtlamasını 15 Ocak'a kadar uzattı, yılbaşı kutlamalarını yasakladı Tunus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkede akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 15 Ocak'a kadar uzatıldığını ve yılbaşı eğlenceleri dahil tüm kutlamaların yasaklandığını duyurdu.

11:01 Son dakika haber! Gaziantep'te sahte içki operasyonu Son dakika haberler: GAZİANTEP'te, yılbaşı öncesi polis tarafından 3 adrese düzenlenen operasyonda, sahte içki ele geçirildi.

10:56 Son dakika: 94 yıllık kağıt üreticisi ürünlerini online ortama taşıdı Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı uygulanan tedbirler kapsamında eğitim-öğretime online olarak devam etme kararı alınırken MOPAK, öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılamak adına tüm ürünlerini online ortama taşıdı.

10:43 İngiltere'deki Türkler Ülkeden Çıkamıyor İngiltere'de Corona virüsünün daha da bulaşıcı bir hale dönüştüğü açıklanınca tam da yılbaşı tatili öncesi, Türkiye de dahil, en az 30 ülke İngiltere'ye kapılarını kapattı.

10:35 Hindi üreticisi salgına rağmen satışlardan memnun Marmaraereğlisi ilçesinde hindi üreticisi Kadir Ermiş, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen satışlardan memnun. Ermiş, Çeşni Mahallesi'ndeki arazisinde kurduğu çiftliğinde yıl boyunca beslediği çeşitli büyüklükteki hindileri satışa sundu.

10:30 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs kış aylarında 10 dakika boyunca canlı kalıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kış aylarında koronavirüs tedbirlerine çok daha sıkı uyulması gerektiğini belirterek, "Diyelim ki bende virüs var. Ben masamda konuşurken, öksürürken çıkarttığım virüs önceden 1 dakika bile canlı kalamazken belki şimdi 10 dakika canlı kalıyor olabilir" dedi.

09:53 Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan'dan yılbaşı uyarısı: Tatil gibi görürsek vefat sayısında artışla karşılaşabiliriz Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı için önemli uyarılarda bulundu. İlhan, "Eğer yılbaşını tatil gibi görüp bir araya gelmekten çekinmezsek, yılbaşının hemen ertesinde 10 güne kadar hasta ve vaka sayımızda artış, sonrasında ağır hastada artış ve sonrasında yine vefat sayısında artış ile karşılaşabiliriz" dedi.

09:02 Prof.Dr. Ertuğrul: Mutasyonun aşıyı etkilemeyeceğini öngörüyoruz ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, yeni tip koronavirüsün İngiltere'de mutasyona uğramasının ilk etapta aşıyı etkilemesinin söz konusu olmayacağını söyledi.

08:45 Yılbaşına kısıtlama getirilince hindiler elde kaldı ŞANLIURFA'da çiftliklerde organik olarak yetiştirilen hindiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle elde kaldı.

08:43 Bolu'daki kış turizm merkezlerinde tedbirli yılbaşı hazırlıkları BOLU'da, önemli kış turizm merkezleri Abant ve Kartalkaya ile doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı bölgesindeki oteller, yeni tedbirler kapsamında eğlencenin düzenlenmeyeceği yılbaşı gecesi için hazırlıklarını tamamladı.

08:23 Barış Arduç'tan şaşırtan açıklama! Başarılı oyuncu Barış Arduç önceki gün Etiler'de objektife takıldı. Arduç, samimi açıklamalarda bulundu