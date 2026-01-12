İsviçre\'deki Yangında 40 Kişi Hayatını Kaybetti

MUHAMMET İKBAL ARSLAN/ESRA TAŞKIN - İsviçre'de Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlaması sırasında 40 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı bölgede halk, facianın etkisinden kurtulamadıklarını ve son derece üzgün olduklarını belirtti.

Yılbaşı kutlamaları sırasında yaşanan trajik olayla ilgili soruşturma devam ederken, çıkan yangında 40 kişinin hayatını kaybettiği barın işletmecisi gözaltına alındı.

Yaşanan trajedinin ardından ülkedeki yangın güvenliği mevzuatı ve denetim sistemleri tartışmaların merkezine otururken, yanan barın 2020'den bu yana denetlenmediğinin ortaya çıkması sonrasında kontrollerin yetersizliği sert bir dille eleştiriliyor.

Yangının sebepleri arasında gösterilen ve eğlence mekanlarında satışı serbest olan maytaplı mumların kullanımı konusunda da tartışmalar sürerken, Valais kantonunda yer alan Sierre bölgesindeki Crans-Montana kasabasının ardından Vaud kantonundaki eğlence mekanlarında da bu ürünlerin kullanımı yasaklandı.

AA muhabirine konuşan Valais sakinleri, facianın etkisinden hala kurtulamadıklarını ifade etti.

Valais Kantonu Eğitim Departmanı Başkanı Jean-Philippe Lonfat, yaşananlar karşısında "yıkıldığını" ve çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Lonfat, barda çıkan yangında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törenle ilgili, "Güzel, dayanışma içinde, sade ve gençliği ön plana çıkaran bir tören oldu." dedi.

Duygusal olarak çok kötü durumda olan bu gençliğin yeniden ayağa kalkabilecek güce sahip olduğunu vurgulayan Lonfat, "'Gecenin ardından aydınlık var' diyen gençlerin umut dolu mesajından etkilendim. Gençler dayanıklı, yeniden ayağa kalkacaklar. Bugünden, umut dolu bu mesajı hatırlamak isterim." diye konuştu.

Lonfat, İsviçre için duygu yüklü geçen son günlerin çok zor olduğunu belirterek, desteklerinin, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarıyla olduğunu söyledi.

Dağlık bir bölge olan Valais'de daha önce de trajediler yaşandığını ancak böylesini görmediklerini aktaran Lonfat, "Yaşananlar, sonsuza dek sürecek bir yara. Bu trajedinin aydınlatılması ve sorumluluğun kimde olduğunun tespit edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Valais kantonu sakini Evan Berrut, son derece üzücü olan bu yangının, mağdurların ailelerinden sağlık personeli ve polislere kadar herkesi etkilediğini söyledi.

İsviçre'de böyle korkunç kazaların yaşanmasına alışkın olmadıklarını belirten Berrut, bu süreçte tüm ülkenin dayanışma içinde olduğunu ve herkesin birbirine yardım ettiğini vurguladı.

Berrut, yangının sebepleri arasında gösterilen maytaplı mumların genelde barlarda olduğunu kaydederek, "(Yangın) Crans-Montana'da oldu ancak başka şehirlerde de yaşanabilirdi. Yargının işini yapmasını umuyoruz." şeklinde konuştu.

Nolam Berdaye de genç insanların böyle bir olay yaşamasına ilişkin, "Tüm ülke ve etkilenen aileler adına üzgünüm." dedi.

İsviçre'de böyle trajedilerin ender görüldüğünü dile getiren Berdaye, yargının işini gerektiği gibi yapmasını umut ettiğinin altını çizdi.

Berdaye, barda muhtemelen gerekli normlara uyulmadığının düşünüldüğüne ancak bu konuda gerçeğin henüz bilinmediğine işaret ederek, "Bu olayın sorumlularının veya normlara uymayanların hayatlarının halihazırda mahvolduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

İsviçre'deki barda çıkan yangın

Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.

İsviçreli siyasetçilerden "adalet" çağrısı

Hayatını kaybedenler için 9 Ocak'ta ülke genelinde ulusal yas ilan edilmişti.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Martigny'deki törende yaptığı konuşmada, yargının yapılan yanlışları ortaya çıkarıp bunu cezalandırma kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu devlet görevi olmakla birlikte ahlaki bir sorumluluk." demişti.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis de anma töreninden sonra düzenlenen basın toplantısında, yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktararak, "İsviçre'nin sıkı güvenlik kuralları var ancak bunlar düzgün bir şekilde uygulanmıyor veya kontrol edilmiyor. Bu kabul edilemez. Tam bir açıklık sağlanmalı." diye konuşmuştu.

Valais Kantonu Güvenlik, Kurumlar ve Spor Departmanı Başkanı Stephane Ganzer ise "Tüm kurbanlar üç gün içinde teşhis edildi. Ailelerin gerçeği bilmesi için doğru cevaplar vermemiz gerekiyordu. Artık adaletin yerini bulmasının zamanı geldi. Bu trajediyi önleyebilirdik. Şimdi adalet sistemine işini yapması için zaman tanımalıyız." ifadelerini kullanmıştı.