ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu

FED, FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

ABD Merkez Bankası (FED), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

FED, SON ÜÇ TOPLANTIDA FAİZİ SABİT BIRAKMIŞ OLDU

Uluslararası piyasalar ve ekonomi çevreleri de FED'in politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıyordu. FED, ocak ve mart aylarında da faizi sabit tutmuştu.

FED'İN DİĞER FAİZ KARARLARI NE ZAMAN?

FED, 17 Haziran, 29 Temmuz, 16 Eylül, 28 Ekim ve 9 Aralık 2026 tarihlerinde faiz toplantısı yapacak.