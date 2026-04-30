Ankara Valisi Vasip Şahin TİHEK başkanlığına atandı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK) Başkanlığına Ankara Valisi Vasip Şahin atandı. Karar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlandı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN TİHEK BAŞKANLIĞI'NA

Yayımlanan 2026/122 sayılı atama kararına göre; Vasip Şahin bu göreve, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri gereğince, görev süresi dolan veya boşalan üyenin kalan süresini tamamlamak üzere getirildi.

VASİP ŞAHİN KİMDİR?

1964 yılında Bayburt'ta doğan Şahin, ilk, orta ve lise eğitimini Erzincan'da tamamlamıştır. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Sırasıyla Küre, Pütürge kaymakamlıkları, Muş Vali Yardımcılığı, Mudurnu, Kızılcahamam kaymakamlıkları, Düzce Vali Yardımcılığı ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü (2008-2010) yapmıştır. 11 Mayıs 2010 tarih ve 407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Düzce Valisi olmuştur. 3 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Malatya Valisi olarak atanmıştır. 15 Eylül 2014 Valiler kararnamesi ile İstanbul Valisi olmuştur. 26 Ekim 2018 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Ankara Valiliğine atandı.

Şahin, yeni görevlendirme ile Türkiye'de insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi amacıyla faaliyet gösteren TİHEK’in başkanlık koltuğuna oturacak.