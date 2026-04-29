FED Başkanı Powell\'dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı

29.04.2026 22:53
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, politika faizini yüzde 3,50-3,75 seviyesinde sabit bıraktıkları toplantının ardından kameralar karşısına geçti. ABD Başkanı Trump'ın, Hürmüz'deki ablukayı uzatacaklarını açıklamasının ardından 120 dolar seviyesini gören brent petrol fiyatlarıyla ilgili konuşan Powell, "Enerji fiyatlarındaki artış henüz zirveye ulaşmadı." dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde %3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Fed Başkanı Jerome Powell, küresel piyasalardaki belirsizliğe dikkat çekerek sıkı duruşun korunacağı mesajını verdi. Bu karar, bankanın enflasyonla mücadele ve ekonomik dengeyi sağlama stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildi.

POWELL'DAN "BRENT PETROL" AÇIKLAMASI

Enerji piyasalarındaki hareketliliğe de değinen Powell, Brent petrolün 120 doları aşmasını değerlendirirken, "Enerji fiyatlarındaki artış henüz zirveye ulaşmadı." ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin arz güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayan Powell, enerji maliyetlerindeki bu yükselişin enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tuttuğunu ifade etti.

BRENT PETROL 120 DOLARA DAYANDI

Dün günü 104,4 dolardan tamamlayan Brent petrolün vadeli varil fiyatı, yüzde 7 artarak 118 dolar oldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a ait limanlara yönelik daha uzun süreli bir deniz ablukasına hazırlanılması için danışmanlarına talimat verdiğine dair haber akışı etkili oldu.

TRUMP'TAN "ABLUKA" TALİMATI

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, İran yönetimini nükleer programından geri adım atmaya zorlamak amacıyla ülkenin petrol gelirlerini ve ekonomik kaynaklarını hedef alan baskıyı sürdürme kararı aldı.

Yetkililer, Trump'ın, Tahran'ı uzun süredir reddettiği nükleer tavizleri kabul etmeye zorlamak amacıyla danışmanlarına İran'a yönelik uzun süreli bir abluka için hazırlık yapma talimatı verdiğini belirtti.

Trump'ın yeniden hava saldırılarına başlama ya da çatışmadan tamamen çekilme seçeneklerini, mevcut ablukayı sürdürmeye kıyasla daha riskli bulduğuna işaret eden yetkililer, Trump'ın son görüşmelerde İran'a ait limanlara yönelik deniz trafiğini kısıtlayarak petrol ihracatını baskı altında tutmayı tercih ettiğini aktardı.

