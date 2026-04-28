Adana'da ormanda erkek cesedi bulundu
Adana'da ormanda erkek cesedi bulundu

28.04.2026 23:37  Güncelleme: 23:39
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde ormanda kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait parçalanmış halde ceset bulunduOlay, Adatepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık bölgede meydana geldi.

Olay, Adatepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık bölgede meydana geldi. İddiaya göre, çevreye yayılan kötü koku üzerine bölgede inceleme yapan vatandaşlar bir cesetle karşılaştı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan ilk incelemelerde, cesedin erkek bir şahsa ait olduğu ve yaklaşık bir aydır bölgede bulunduğu değerlendirildi. Parçalanmış halde olduğu tespit edilen ceset nedeniyle ekipler çevrede güvenlik önlemleri alarak geniş bir alanı kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişiye ait cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar “Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar

02:25
ABD’de istifa depremi Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi
ABD'de istifa depremi! Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi
01:20
ABD’de tarihi dava Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
ABD'de tarihi dava! Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
23:44
Ederson iki farklı ihlalden PFDK’ye sevk edildi
Ederson iki farklı ihlalden PFDK'ye sevk edildi
22:32
ABD İran’dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı
21:38
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti
Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti
21:24
Rusya’da Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
Rusya'da Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
Advertisement
