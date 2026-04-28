Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma

28.04.2026 06:42
Dünyaca ünlü petrol devi Shell, Kanada merkezli ARC Resources’ı 16,4 milyar dolarlık anlaşmayla satın alma kararı aldı. Bu hamleyle kaya gazı üretimini ve rezervlerini artırmayı hedefleyen şirket, anlaşmanın 2027’den itibaren nakit akışına güçlü katkı sağlamasını bekliyor.

Petrol devi Shell, Kanada merkezli ARC Resources’ı borçlar dahil 16,4 milyar dolarlık anlaşmayla satın alma kararı aldı. Hamle, şirketin Kuzey Amerika’daki kaya gazı yatırımlarını büyütme stratejisinin bir parçası olarak öne çıktı.

MONTNEY HAVZASINA STRATEJİK GENİŞLEME

Shell, anlaşmayla Kanada’nın Montney havzasındaki düşük maliyetli kaya gazı ve sıvı yakıt portföyünü genişletmeyi hedefliyor. Bölge, yüksek verimliliği ve maliyet avantajıyla küresel enerji şirketlerinin dikkatini çekiyor.

HİSSEDARLARA NAKİT VE HİSSE TEKLİFİ

Anlaşma kapsamında Shell, ARC Resources hissedarlarına her bir hisse için 8,20 Kanada doları nakit ve 0,40247 oranında Shell hissesi verecek.

ÜRETİM VE REZERVLERDE BÜYÜME

Satın alma ile Shell’in portföyüne günlük yaklaşık 370 bin varil petrol eşdeğeri üretim ve 2 milyar varillik rezerv eklenecek. Şirket, anlaşmanın çift haneli getiri sağlayacağını öngörüyor.

2027’DEN İTİBAREN NAKİT AKIŞI ARTACAK

Shell, söz konusu satın almanın 2027 yılından itibaren hisse başına serbest nakit akışını artırmasını beklediğini açıkladı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
