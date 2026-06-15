ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de - Son Dakika
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ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de

ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran\'da İsviçre\'de
15.06.2026 00:23
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yürütülen yoğun müzakerelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını açıkladı. Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sonlandırıldığını duyuran Şerif, resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de yapılacağını bildirdi. Bu tarihi duyurunun ardından açıklama yapan ABD Başkanı Trump ise Hürmüz'deki ablukanın kalktığını söyledi.

İran ile ABD arasında 28 Şubat'tan beri devam eden savaşın resmen sona erdiğini, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif duyurdu. Şerif, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yürütülen yoğun ve kritik müzakerelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bir barış anlaşmasına varıldığını ilan etti. Anlaşma kapsamında taraflar, Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonları kalıcı olarak durdurma kararı aldı.

LÜBNAN DAHİL TÜM CEPHELERDE ASKERİ OPERASYONLAR DERHAL DURDURULDU

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, küresel dengeleri değiştirecek barışın sağlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun görüşmelerin ardından, Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki Barış Anlaşmasına VARILDIĞINI duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Her iki taraf da Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sonlandırıldığını ilan etmiştir."

ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran'da <a class='keyword-sd' href='/isvicre/' title='İsviçre'>İsviçre</a>'de

TÜRKİYE VE KATAR'IN VİZYONER LİDERLİĞİNE ÖZEL TEŞEKKÜR

Müzakere sürecinde diplomatik çözüme bağlılık gösteren ABD ve İran makamlarına teşekkür eden Şerif, barışın mimarı olan arabulucu ülkelere de şükranlarını sundu. Süreçte kritik rol oynayan aktörleri tek tek zikreden Başbakan Şerif, "Bu arabuluculuk çabasındaki kardeşlerimize, bu anlaşmaya varılmasındaki desteklerinden ötürü büyük Katar Devleti liderliğine en içten şükranlarımızı sunarız. Bu konudaki muazzam katkılarından dolayı Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyoner liderliğine de özellikle teşekkür ederim" diyerek Ankara, Riyad ve Doha yönetimlerinin muazzam katkısını vurguladı.

RESMİ İMZA TÖRENİ 19 HAZİRAN'DA İSVİÇRE'DE YAPILACAK

Tarihi barış anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu hafta içerisinde arabulucu ülkelerin koordinasyonunda teknik detayların masaya yatırılacağı bir dizi ön toplantı gerçekleştirilecek. Bu kritik görüşmeler, resmi imza töreninin de yasal ve teknik zeminini hazırlayacak. Şahbaz Şerif, tüm dünyanın gözünü çevirdiği resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA : HÜRMÜZ ABLUKASI KALKTI 

ABD ve İran arasında varılan tarihi barış anlaşmasının duyurulmasını ardından ABD Başkanı Donald J. Trump da sosyal medya hesabı üzerinden stratejik bir açıklama yaptı. İran ile yürütülen müzakerelerin başarıyla tamamlandığını belirterek tarafları tebrik eden Trump, küresel enerji koridoru için milat niteliğinde bir karara imza attı. Anlaşma kapsamında, küresel petrol ticaretinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’nda ABD Donanması tarafından uygulanan askeri ablukanın da derhal kaldırılması talimatını verdi. Dünya genelindeki denizcilik şirketlerine "Motorlarınızı çalıştırın" sözleriyle seslenen Trump, küresel piyasalarda petrol akışının yeniden serbest bırakıldığını dünyaya duyurdu.

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Son Dakika Güncel ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Apple User Apple User:
    iyi de petrolü bahane edip herşeye yüzde 50 zam yapıldı şimdi petrol düştü marketler eski fiyatlara dönecekmi ? ekmek , su , süt , et ? 0 0 Yanıtla
  • AHMET KÖSE AHMET KÖSE:
    ?? ????1 yıldaha savaş sürecek mi ? 0 0 Yanıtla
  • 149614 149614:
    Yalan olduğu tarihten belli 0 0 Yanıtla
  • md4zgqwpqh md4zgqwpqh:
    9 haziranmı?? 19mu demek istedin? 0 0 Yanıtla
  • Izzet Murat Fert Izzet Murat Fert:
    Haberi doğru verseydiniz keşke. 15 Haziranda yayınlanan haber, 9 Haziranda imzalanacak diye yayınlanıyor ??? 0 0 Yanıtla
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