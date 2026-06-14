Özgür Özel’den "3 partili" plan: Kendi partisi hazır, 2 partiyi de yanına aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel’den "3 partili" plan: Kendi partisi hazır, 2 partiyi de yanına aldı

14.06.2026 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de yaşanan liderlik krizinin ardından yeni parti arayışlarına girişen Özgür Özel ve ekibinin, kuracakları yeni parti için Çankaya'da genel merkez binası tuttuğu öne sürüldü. Kulislere bomba gibi düşen iddiaya göre Özel ve ekibi, "Kendimizi bir dönemin DEM Partisi gibi hissediyoruz" diyerek hem mevcut 2 partiyle ittifak yapacak hem de kendi partilerini kuracak.

CHP’de mahkemeden çıkan ‘mutlak butlan’ kararının yaşanan liderlik krizi sonrası Özgür Özel ve ekibinin atacağı adımlar siyaset kulislerinde geniş yer tutmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde DSP ve Genç Parti ile temas kurduğu ortaya çıkan Özel yönetiminin, somut adımlar atmaya hazırlandığı öğrenildi.

“KURULACAK YENİ PARTİNİN GENEL MERKEZ BİNASI TUTULDU”

Gazeteci Sinan Burhan, Özel’in yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu ve hatta genel merkez binasının dahi belirlendiğini öne sürdü. tv100’de konuşan Burhan’ın aktardığı bilgilere göre, kurulacak yeni partinin genel merkez binası Ankara'nın gözde noktalarından Çankaya Atakule ve Yıldız civarında seçildi ve resmi olarak tutuldu.

"1 DEĞİL, 3 PARTİYLE HAREKET EDİYORLAR"

Ankara kulislerini hareketlendiren asıl iddia ise yeni partinin tek başına değil, bir ittifak ve genişleme stratejisiyle yola çıkacağı yönünde. Özgür Özel'e en yakın ve süreçle ilgilenen isimlerden birinin paylaştığı strateji, yeni oluşumun haritasını gözler önüne serdi.

Buna göre, Özel ve ekibi tek bir parti kurmakla kalmayacak. Halihazırda var olan 2 siyasi partiyle ortak zemin yaratılacak ve bu süreçte 1 tane de yeni parti ilan edilecek. Böylece toplamda 3 parti ortak hareket edecek.

Burhan “Diyor ki: ‘Biz kendimizi bir dönemin DEM Partisi gibi hissediyoruz’ dediler. Bu yüzden de 2 tanesi var olan parti. Bir tane de kendileri kuracaklar. 3 partiyle hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı. 

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, DEM Parti, Politika, Çankaya, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika CHP Özgür Özel’den '3 partili' plan: Kendi partisi hazır, 2 partiyi de yanına aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama İstanbul'da Suç Örgütüne Baskın: 33 Tutuklama
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de
Hamaney’in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı Hamaney'in Cenaze Töreni Tarihleri Açıklandı
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Yargıyı hızlandıracak adım: Duruşmalar için “3 ay sınırı“ geliyor Yargıyı hızlandıracak adım: Duruşmalar için "3 ay sınırı" geliyor
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı Gözler 10 Temmuz’da LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Gözler 10 Temmuz'da
Yer: Konya Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha Yer: Konya! Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Barfiks çekerken düşen genç dereye kapıldı: Boğuldu Barfiks çekerken düşen genç dereye kapıldı: Boğuldu

22:20
Bir zamanlar Süper Lig’deydiler Tesislerinde artık inekler otluyor
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
22:01
Almanya’dan Curaçao’ya karşı tarihi skor
Almanya'dan Curaçao'ya karşı tarihi skor
21:34
Fenerbahçe’ye 3 oyuncudan 45 milyon Euro
Fenerbahçe'ye 3 oyuncudan 45 milyon Euro
21:00
CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır’ın odasındaki isimlikler kaldırıldı
CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır'ın odasındaki isimlikler kaldırıldı
21:00
Mourinho’nun Real Madrid’e ilk transferini yaptı 50 milyon Euro’luk anlaşma
Mourinho'nun Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma
20:44
Anlaşma beklenirken İran’dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız
Anlaşma beklenirken İran'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız
20:19
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu’ya telefonda küfür etti
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti
20:08
Kırgızistan’ın eski çalışma bakanı kurye oldu
Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı kurye oldu
18:50
Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah’a küfür etti
Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah'a küfür etti
18:01
ABD Başkanı Trump’tan Lübnan’a saldıran İsrail’e tepki
ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 22:49:57. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel’den "3 partili" plan: Kendi partisi hazır, 2 partiyi de yanına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.