Pendik'te akrabalar arasında silahlı kavga: 12 yaralı - Son Dakika
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Pendik'te akrabalar arasında silahlı kavga: 12 yaralı

Pendik\'te akrabalar arasında silahlı kavga: 12 yaralı
29.06.2026 08:39
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Pendik'te iki akraba aile arasında çıkan kavgada 12 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Pendik ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanırken, sokakta ve park halindeki bir araçta çok sayıda mermi izi tespit edildi.

ARALARINDA DAHA ÖNCEDEN HUSUMET YAŞANMIŞTI

Olay, gece saatlerinde Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Cemil Meriç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile arasında çocuklar nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan A.Ş., B.Ş., M.Ş., F.S., E.T., N.Ş., T.Y., S.Y., M.Y., H.Y., R.Y. ve M.Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 34 EMS 668 plakalı araçta çok sayıda mermi isabeti ile sokakta 7 adet kovan tespit etti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalarda Y.Ş., M.Ş., K.Ş., K.Ş. ve A.S. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te akrabalar arasında silahlı kavga: 12 yaralı - Son Dakika

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