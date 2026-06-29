Adana'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Adana'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü

Adana\'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
29.06.2026 15:59
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu, annesi Servet Tekir'i evde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayarak teslim olan çocuk, 'Annemi ben öldürdüm' dedi. Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki kardeş ise herhangi bir kavga duymadığını belirtti. Soruşturma sürüyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, annesini evde bıçaklayarak öldürdü. Yaptığı ihbar sonrası polisi kapıda karşılayan çocuk, "Annemi ben öldürdüm" diyerek teslim oldu.

ANNESİNİ ÖLDÜRÜP POLİSE HABER VERDİ

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Saimbeyli ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki D.E. henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Servet Tekir'i evde bıçakladı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan şüpheli, annesini öldürdüğünü bildirerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekiplerini kapıda karşılayan D.E.'nin, "Annemi ben öldürdüm" diyerek teslim olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Servet Tekir'in aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KÜÇÜK KARDEŞİ SES DUYMAMIŞ

Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki kardeş N.B.E.'nin ifadesinde, gece annesiyle aynı salonda uyuduğunu, herhangi bir kavga ya da bağırma sesi duymadığını, sabah polis ekiplerini görünce olaydan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan D.E., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İHA

Saimbeyli, 3. Sayfa, Şiddet, Çocuk, Adana, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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