Buca\'da belediye işçisinin ölümüne neden olan feci kaza kamerada

İzmir'in Buca ilçesinde, başka bir araçla yarıştığı iddia edilen otomobilin yaya halindeki Buca Belediyesi personeline çarparak ölümüne neden olduğu feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın ardından kaçan 19 yaşındaki sürücü tutuklandı.

Olay, 24 Haziran gecesi saat 00.50 sıralarında Buca ilçesi Efeler Mahallesi Cemil Şeboy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (19) idaresindeki 35 CHY 151 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken başka bir otomobille yarışmaya başladı. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkan araç, o esnada yolda yaya olarak bulunan Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Veli Yaşar'a (51) çarptı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan talihsiz adam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde, kafatasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık tespit edilen Yaşar, kırmızı alandaki ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Yaşam mücadelesi veren Veli Yaşar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Vefat haberi, Yaşar'ın ailesini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Kaza ve kaçış anı araç kamerasında

Öte yandan, belediye işçisinin hayatını kaybettiği feci kaza anının, arkadan seyreden başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; S.K. idaresindeki otomobilin yaya halindeki Veli Yaşar'a şiddetle çarptığı, çarpmanın ardından sürücünün aracını sağa çekerek otomobilden indiği, Veli Yaşar'ı kontrol ettiği, daha sonra da otomobiline binerek olay yerinden kaçıp kayıplara karıştığı anlar yer aldı.

Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü S.K.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin titiz takibi sonucu kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR