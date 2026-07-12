Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası, emniyet güçlerini harekete geçirdi. Savcılığın talimatıyla iki şüpheli için çalışma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
U.Y. ve Y.C., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Bakan Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası! İki kişi tutuklandı - Son Dakika
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