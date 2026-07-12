Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay - Son Dakika
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Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay

Haluk Levent\'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay
12.07.2026 22:31
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Haluk Levent'in gözaltına alındığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada dosyaya girdiği iddia WhatsApp yazışmaları şoke etti. Yazışmalarda, Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya, bazı kişilere “mide kanseri olduğuna ve para aradığına” dair haber yaymasını istediği öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

HALUK LEVENT İSTANBUL'DA

Haluk Levent, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı. Levent ardından İstanbul'a Vatan emniyete getirildi.

"MİDE KANSERİ OLDUĞUMU SÖYLE"

Soruşturma dosyasına girdiği iddia edilen WhatsApp yazışmaları ise kamuoyunda şok etkisi yarattı. Söz konusu yazışmalarda, Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’ya talimat verdiği öne sürüldü. Levent'in, asistanından bazı kişilere “mide kanseri olduğuna ve tedavi için para aradığına” dair haberler yaymasını istediği iddia edildi. Öte yandan, Levent’in asistanına, kendisine ağlayarak sesli mesaj atmasını istediği öne sürüldü.

Mide Kanseri, Mide Kanseri, Haluk Levent, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Haluk Levent Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • poyraz can poyraz can:
    Adanalı sasirmadik 4 5 Yanıtla
  • muratcil717@gmail.com [email protected]:
    vay arkadaş. belliydi zaten altında bir şey çıkacağı insanları anlamıyorum bu kim ki buna güvenip milyarlarca lirayı teslim edelim güvenelim araya para girince karı kocasına abi kardeşine baba oğluna güvenmiyor 3 1 Yanıtla
  • Kürşad İsmailoğlu Kürşad İsmailoğlu:
    30 yıldır ismini duyuyorum 30 yıldır mahkemeleri bitmedi 0 0 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    organize işler sazan derneği :) filmi yapılmalı daha ne çeşitleri çıkacak daha kim bilir:) 0 0 Yanıtla
  • me197503 me197503:
    Geçen sahnede hönk hönk öksiriydi 0 0 Yanıtla
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