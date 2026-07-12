Atilla Taş'tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması

Ünlü şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent'e yönelik sert suçlamalarda bulundu.

Deprem döneminde toplanan yardımlara ve yapılan çalışmalara değinen Taş, "Devlet bir şey yapmıyor, Haluk Levent yapıyor" algısının yanlış olduğunu savunarak sert ifadeler kullandı. Deprem bölgesindeki konutların devlet tarafından inşa edildiğini belirten Taş, toplanan bağışların doğru yönetilmediğini iddia etti.

"BEN DE MUHALİFİM KARDEŞİM"

Taş şunları söyledi: "Deprem zamanı, devlet bir şey yapmıyor Haluk Levent yapıyor diyenler, ben de muhalifim kardeşim de, devlet ne yapmadı? Git bak bakalım oradaki evlere Haluk Levent mi yaptı?

"GÖNDERDİĞİNİZ PARALARI ÖZEL UÇAKTA YEDİ"

Devlet elinden geleni yaptı. Ben de muhalifim. Bu hükümeti en çok eleştiren benim, iki yıl hapis yattım bunun için. Gönderdiniz adama paraları, o da özel uçaklarda yedi!"