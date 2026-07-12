Atilla Taş'tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması - Son Dakika
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Atilla Taş'tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması

12.07.2026 22:16
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Ünlü şarkıcı Atilla Taş, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent ile ilgili zehir zemberek ifadeler kullandı. Taş yayınladığı videoda, "Deprem zamanı, devlet bir şey yapmıyor Haluk Levent yapıyor diyenler, ben de muhalifim kardeşim de, devlet ne yapmadı? Git bak bakalım oradaki evlere Haluk Levent mi yaptı? Gönderdiğiniz adama paraları, o da özel uçaklarda yedi" dedi.

Ünlü şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent'e yönelik sert suçlamalarda bulundu.

Deprem döneminde toplanan yardımlara ve yapılan çalışmalara değinen Taş, "Devlet bir şey yapmıyor, Haluk Levent yapıyor" algısının yanlış olduğunu savunarak sert ifadeler kullandı. Deprem bölgesindeki konutların devlet tarafından inşa edildiğini belirten Taş, toplanan bağışların doğru yönetilmediğini iddia etti. 

"BEN DE MUHALİFİM KARDEŞİM"

Taş şunları söyledi: "Deprem zamanı, devlet bir şey yapmıyor Haluk Levent yapıyor diyenler, ben de muhalifim kardeşim de, devlet ne yapmadı? Git bak bakalım oradaki evlere Haluk Levent mi yaptı?

"GÖNDERDİĞİNİZ PARALARI ÖZEL UÇAKTA YEDİ"

Devlet elinden geleni yaptı. Ben de muhalifim. Bu hükümeti en çok eleştiren benim, iki yıl hapis yattım bunun için. Gönderdiniz adama paraları, o da özel uçaklarda yedi!"

Haluk Levent, Atilla Taş, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Deprem, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Atilla Taş Atilla Taş'tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Senide sevmem ama doğru konuşmuşun 17 21 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Adamların eleştiriye tehammülleri yok 9 15 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Len sus 0 3
  • Hakan Erdemanar Hakan Erdemanar:
    ne yigidi öldur nede hakkını ye..mürsıdımız ilim ve adalet olmalı .. 4 10 Yanıtla
  • 131220 131220:
    Atilla Taş ne oldu kafana taş mı düştü 1 0 Yanıtla
  • İbrahim Özer İbrahim Özer:
    yürü git sen kim haluk levent kim 0 0 Yanıtla
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