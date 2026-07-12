Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu - Son Dakika
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Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu
12.07.2026 22:10
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Dünya Tokat Şampiyonası'nda mücadele eden eski WWE Dünya Şampiyonu Jack Swagger’ın tek bir tokatla bilincini kaybettiği anlar kısa süre içerisinde gündem oldu.

Profesyonel güreş dünyasının tanınan isimlerinden, eski WWE Dünya Ağır Sıklet Şampiyonu Jack Swagger (Jake Hager), katıldığı Dünya Tokat Şampiyonası'nda hayranlarını şaşkına çeviren anlar yaşadı. 

TEK TOKATLA NAKAVT OLDU

Ringlerdeki sert tarzıyla bilinen dev güreşçi, bu kez oldukça farklı bir platformda podyuma çıktı. Karşılaşma sırasında rakibinden yüzüne çok sert bir tokat yiyen ünlü dövüşçü, darbenin etkisiyle adeta sarsıldı. Tek bir tokatla bir anlık bilincini kaybeden ve ayakta duramayan Swagger, yere yığıldı.

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Hızla yayılan ve gündeme oturan o şoke edici anlar, güreş ve dövüş sporu dünyasında geniş yankı uyandırdı. WWE kariyerinde birçok zorlu maça çıkan ve güç gerektiren hareketlere imza atan başarılı sporcunun nakavt olduğu görüntüler, izleyiciler tarafından hayretle karşılandı.

Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu - Son Dakika

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