Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı - Son Dakika
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Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı

12.07.2026 19:49
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Elazığ'da 14 yaşındaki Down sendromlu, otizm ve epilepsi hastası çocuğun, eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Çocuğunun vücudunda gördüğü manzara karşısında büyük şok geçiren baba, soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı. Elazığ Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatılırken, il milli eğitim müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirdi.

Elazığ'da iddiaya göre down sendromlu otizm ve epilepsi tanısı bulunan 14 yaşındaki Muhammed Cüneyt Yalçın, eğitim gördüğü özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde şiddete maruz kaldı. Kurum yetkililerinin durumu bildirmesi üzerine merkeze giden baba Mehmet Yalçın, çocuğunun vücudunda darp izleri olduğunu tespit etti. Gördüğü manzara karşısında şok geçiren baba Yalçın, Fırat Üniversitesi Hastanesi aciline giderek ilk darp raporu aldı.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Yetkililerin olayın başka bir engelli çocuk tarafından gerçekleştirildiğini ifade ettiğini aktaran baba Yalçın, kurumda ihmal olduğunu savundu. Çocuğunun özellikle ense, sırt ve omuz bölgesinde darp izleri bulunduğunu aktaran baba Yalçın, darp raporunun ardından adli mercilere suç duyurusunda bulundu.

Hukuki süreç başlatan baba Mehmet Yalçın şikayetçi olmasından dolayı oğlu Muhammed Cüneyt Yalçın için büyük bir kaygı taşıdığını da vurguladı. Yaşadığı korkuyu dile getiren Yalçın, Biz bunları şikayet ettiğimiz zaman bu durumdan dolayı başka rehabilitasyon merkezlerinin çocuğumu kabul etmemesi, içeri almama kaygısı ve korkusunu da yaşıyorum. Bu noktada yetkililerden bize yardımcı olmalarını bekliyorum" diyerek çağrıda bulundu.

Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı

"OMZUNDA, KULAĞINDA, SIRTINDA, ENSEDE CİDDİ DARP İZLERİ VAR"

Rehabilitasyon merkezinde yaşanan olay hakkında bilgi veren baba Mehmet Yalçın, "Saat 4 gibi rehabilitasyon merkezinden beni aradılar ve sizinle görüşmek istiyoruz dediler. Kendilerinin yanına 45 dakika sonra vardığımda, 'Oğlunuz bir şiddete maruz kaldı, hata bizim' dediler. Çocuğumu görmek isteyince beni bir 15 dakika oyaladılar. Çocuğum geldikten sonra sırtını açtığımda aşırı derecede, bir cisimle vurulmuş şekilde izler gördüm. Oğlumun omzunda, kulağında, sırtında ve özellikle de ense kısmında çok ciddi darp izleri var. Ben durumun görüntüsünü ve fotoğraflarını aldım, kayıt altına koydum. Benden defalarca özür dilediler ve bu olayı başka bir engelli çocuğun yaptığını söylediler. Ben de onlara ihmal olduğunu belirterek, biz size çocuklarımızı emanet ediyoruz dedim. Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Polikliniği'ne giderek darp raporunu aldıktan sonra adli mercilere şikayette bulundum" dedi.

"SINIFLARDA KAMERA OLMADIĞINI BELİRTTİLER"

Özel eğitim kurumlarında ve servislerde yaşadıkları genel sıkıntıları aktaran ve denetim çağrısında bulunan Yalçın, "Ben kendilerine kameraları izlemek istediğimi söylediğim zaman sınıflarda kamera olmadığını belirttiler. Ağır engelli bir çocukla hafif düzey engelli bir çocuk aynı yere neden konulur? Bunun yanı sıra servislerde de sorunlar yaşıyoruz. Özel birey taşıdıklarını söyleyen servisçiler yanına birisi refakat etsin diyorlar. Biz kendilerine durumu anlattığımızda 'Biz sizin çocuğunuzu alamayız, o zaman başka bir kuruma götürün' cevaplarıyla karşılaştık. Bizim beklentimiz bu tür özel çocuklara daha iyi şartlarda eğitim verilmesidir. Temennimiz bu tür okulların daha fazla denetlenmesidir. Bize yardımcı olunmasını ve bu çocuklara özel oldukları için daha fazla özen gösterilmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Elazığ Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinde, 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 15.00 sıralarında üzücü bir olay meydana gelmiştir. Edinilen ilk bilgilere göre, ağır zihinsel engelli bir bireyin bina girişinde taşkın davranışlar sergileyerek eğitim personeline ve servis aracına yönelik saldırgan tutum göstermesi üzerine, olayın kontrol altına alınması amacıyla görevli öğretmenler müdahalede bulunmuştur. Bu esnada sınıfta gözetimsiz kalan orta düzey zihinsel engelli bir öğrenci, aynı sınıfta bulunan başka bir öğrenciye plastik bayrak çubuğuyla vurmuş ve öğrenci hafif şekilde yaralanmıştır. Olayın ardından yaralanan öğrenciye gerekli sağlık müdahalesi gecikmeksizin sağlanmış, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla idari ve adli süreç derhal başlatılmıştır. Konuya ilişkin olarak milli eğitim müdürlüğü müfettişleri ivedi olarak görevlendirilmiş olup, olay adli ve idari merciler tarafından tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Valiliğimizce, süreç yakinen takip edilmektedir. Soruşturmanın selameti açısından doğrulanmamış bilgi ve iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ Valiliği, Epilepsi, Epilepsi, 3. Sayfa, Güncel, Elazığ, Otizm, Otizm, Son Dakika

Son Dakika Elazığ Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Down sendromlu oğlunun vücudundaki izleri görünce soluğu önce hastanede ardından adliyede aldı - Son Dakika
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