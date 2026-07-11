Eskişehir'den acı haber! Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu - Son Dakika
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Eskişehir'den acı haber! Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu

Eskişehir\'den acı haber! Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu
11.07.2026 14:44
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Eskişehir'de meydana gelen silahlı çatışma olayında, iki kız babası Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Saldırgan da olayda hayatını kaybederken, bir jandarma personeli ve mahalle muhtarı yaralandı.

Eskişehir'de silahlı çatışma ihbarına giden Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Demirbaş'ın 2017'den beri Eskişehir'de görev yaptığı ve iki kız babası olduğu öğrenildi.

Olay, Mihalıççık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen İbrahim Günsel'in tüfekle çevreye ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından şüpheli ile güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma yaşandı.

İKİ KIZ BABASI JANDARMA ŞEHİT OLDU

Yaşanan olayda ağır yaralanan evli ve iki çocuk babası Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş, kaldırıldığı Mihalıççık Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. 

Eskişehir'den acı haber! <a class='keyword-sd' href='/kavga/' title='Kavga'>Kavga</a> ihbarına giden jandarma şehit oldu

Demirbaş'ın 2017 yılından beri Eskişehir'de görevli olduğu öğrenildi. Çatışmada, ateş açtığı öne sürülen İbrahim Günsel de olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sırasında bir jandarma personeli ile Narlı Mahallesi Muhtarı Mutlu Şahin yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı jandarma personeli ile mahalle muhtarının tedavilerinin sürdüğü bilgisi edinildi.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayla ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Çiftçi'nin açıklamasında, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzm.J.VIII.Kad.Çvş. Mehmet Demirbaş, yaşanan bir olaya müdahale ettiği esnada yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadeleri yer aldı.

Eskişehir'den acı haber! Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu

Şehit jandarma personelinin yarın Samsun'un Terme ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, Jandarma, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'den acı haber! Kavga ihbarına giden jandarma şehit oldu - Son Dakika

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