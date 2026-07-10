40 yıldır Mekke\'de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş\'ın vatan hasreti sona ediyor

Sivas'tan yaklaşık 40 yıl önce çalışmak amacıyla Suudi Arabistan'a giden ve burada hakkındaki bir dava süreci nedeniyle uygulanan yurt dışına çıkış yasağı yüzünden mahsur kalan 77 yaşındaki Ali Baybaş, yürütülen yoğun diplomatik girişimlerin ardından nihayet memleketine kavuşuyor.

HACILARIN DİKKATİ VE SOSYAL MEDYA GÜNDEM YARATTI

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Kavak köyü nüfusuna kayıtlı olan Ali Baybaş, yıllar önce Suudi Arabistan'da açılan bir davaya katılmadığı gerekçesiyle hukuki engellerle karşılaşmış ve ülkeden çıkışına izin verilmemişti.

Zaman içerisinde geçirdiği kazalar sonucu kısmi felç kalan, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve Mekke sokaklarında zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren yaşlı adamı, bu yıl hac vazifesini yerine getirmek için bölgede bulunan Türk hacılar fark etti. Bitap haldeki Baybaş'ın durumunun sosyal medyada paylaşılması, kısa sürede büyük bir yankı uyandırarak siyasilerin de dikkatini çekti.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER SONUÇ VERDİ

Ali Baybaş’ın dramının gündeme gelmesinin ardından AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy devreye girdi. Dışişleri Bakanlığı koordinesinde; Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan makamları nezdinde hızlı ve yoğun bir diplomatik trafik yürüttü. Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte, Baybaş'ın üzerindeki tüm idari engeller ve çıkış yasakları tamamen kaldırıldı.

BUGÜN TÜRKİYE'DE OLACAK

Yasal engellerin aşılmasının hemen ardından uçak bileti alınan Ali Baybaş'ın Türkiye'ye dönüş yolculuğu resmen başladı. Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na iniş yapması beklenen Baybaş’ı, havalimanında bizzat Milletvekili Rukiye Toy karşılayacak.

İstanbul'da bir gece konaklayarak dinlenecek olan 77 yaşındaki Ali Baybaş, ardından 40 yıldır hasretini çektiği memleketi Sivas'a nakledilecek.