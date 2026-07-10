Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar - Son Dakika
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Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia\'dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
10.07.2026 20:35
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Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklu Portekizli model Tessy Ramos Correia’nın ifadesi gündeme bomba gibi düştü. Correia, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında şok iddialarda bulundu. İfadesinde özellikle 2021 yazında Antalya'da uyuşturucu maddelerin de kullanıldığı lüks tekne organizasyonuna değinen model, İmamoğlu ile cinsel birliktelik yaşadığını öne sürdü. Telefonundaki video ve yazışmaları delil olarak sunan modelin iddiaları inceleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın savcılık ifadesinde, Ekrem İmamoğlu, Haluk Levent ve Emir Sarıgül hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Correia, savcılık ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını kabul ederek pişman olduğunu, telefonunun şifresini kendi rızasıyla kolluk görevlilerine verdiğini ve telefonunda yapılacak incelemeyle gerçeklerin ortaya çıkacağını düşündüğünü söyledi.

Correia, ifadesinde Ekrem İmamoğlu, Haluk Levent, Hasan Vatan ve Emir Sarıgül ile farklı tarihlerde birliktelik yaşadığını iddia ederken, uyuşturucu madde kullanılan ortamlara ilişkin bildiklerini paylaşmak istediğini belirtti. Correia, sözünü ettiği buluşmalara ilişkin yazışma, fotoğraf ve videolar ile cep telefonu içeriğinin soruşturma dosyasına eklenmesini talep etti.

İMAMOĞLU HAKKINDA ANTALYA'DAKİ TEKNE ORGANİZASYONUNA İLİŞKİN İDDİALAR

Correia'nın ifadesindeki dikkat çeken bölümlerden biri, 2021 yılında Antalya'da düzenlendiğini öne sürdüğü tekne organizasyonuna ilişkin oldu. Correia, telefonunda "Nadela Moldova" adıyla kayıtlı bulunan kişinin kendisini varlıklı iş insanlarıyla tanıştırdığını ve bu ilişkiler üzerinden para kazandığını iddia etti.

<a class='keyword-sd' href='/uyusturucu/' title='Uyuşturucu'>Uyuşturucu</a> ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

2021 yılının yaz aylarında Antalya'dan hareket eden iki teknede yaklaşık 25-30 kişinin katıldığı bir organizasyon düzenlendiğini öne süren Correia, teknelerden birinde erkeklerin, diğerinde ise çoğunluğu yabancı uyruklu kadınların bulunduğunu öne sürdü.

Correia, söz konusu organizasyon sırasında Ekrem İmamoğlu ile cinsel birliktelik yaşadığını, "Olga" isimli Rus bir kadının da aynı ortamda bulunduğunu ve İmamoğlu ile bu kişinin daha önceden tanışıyor olabileceklerini düşündüğünü söyledi.

Şüpheli, ifadesinde İmamoğlu'nun uyuşturucu kullanmadığını öne sürerken, erkeklerin bulunduğu teknede uyuşturucu madde bulunduğunu ve kendisinin burada uyuşturucu kullandığını belirtti. Portekizli model ayrıca teknede grup ilişki yaşandığını ileri sürdü. 

İfade tutanağında, Correia'nın sözünü ettiği tekne organizasyonuna ilişkin bazı yazışma ve videoların telefonunda tespit edilerek dosyaya konulduğu belirtildi.

Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

HALUK LEVENT HAKKINDAKİ İDDİALAR

Correia, Haluk Levent ile 2021 yılının aralık ayında iletişime geçtiğini, Levent ile üç kez para karşılığında cinsel birliktelik yaşadığını iddia etti. Levent'in yanında esrar kullandığını, kendisinin de onunla birlikte uyuşturucu madde kullandığını öne sürdü.

Correia, iki buluşmada 1.000'er dolar ödeme aldığını, son ödemenin nasıl yapıldığını ise hatırlamadığını belirtti. Tutanakta, Correia'nın telefonundaki ilgili yazışmaların tespit edilerek soruşturma dosyasına eklendiği ifade edildi.

Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

EMİR SARIGÜL HAKKINDAKİ KOKAİN İDDİASI

Correia, Emir Sarıgül ile de üç kez para karşılığında cinsel birliktelik yaşadığını iddia etti. 27 Kasım 2021 tarihinde Sarıgül ile cinsel birliktelik amacıyla yazıştıklarını öne süren Correia, söz konusu yazışmaların telefonunda bulunduğunu söyledi.

Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Correia ifadesinde ayrıca Emir Sarıgül'ün yanında kokain kullandığına tanıklık ettiğini söylerken ifade tutanağında, şüphelinin telefonunda bulunduğu belirtilen yazışmaların tespit edilerek dosyaya konulduğu kaydedildi.

HASAN VATAN HAKKINDA DA İDDİALARDA BULUNDU

Correia, ifadesinde Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan hakkında da çeşitli iddialarda bulundu. Vatan ile telefonundaki yazışmalarını paylaşan Correia, kendisiyle üç veya dört kez cinsel birliktelik yaşadığını, evinde birden fazla kadının katıldığı partiler düzenlendiğini öne sürdü.

Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Correia, buna karşın Hasan Vatan'ın uyuşturucu madde kullanmadığını ifade etti. Şüphelinin sözünü ettiği bazı fotoğrafların telefonda tespit edilerek dosyaya konulduğu tutanakta yer aldı.

"TELEFONUM İNCELENDİĞİNDE GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"

Correia, gözaltına alındığında telefon şifresini kendi rızasıyla verdiğini belirterek, cihazdaki yazışma, fotoğraf ve videoların anlatımlarını destekleyeceğini savundu. Dijital verilerin oluşturulma tarihleri, konum bilgileri, tarafları ve içerikleri üzerinde yapılacak kriminal incelemelerin soruşturmanın seyri açısından belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

Yaklaşık bir aydır tutuklu bulunan, tercüman ve iki avukat eşliğinde ifade veren Correia'nın, çok sayıda kişiyle para karşılığında birlikte olduğunu, yazışmalarını telefonunda sakladığını ve uyuşturucu kullanımından dolayı pişmanlık duyduğunu söylediği aktarıldı.

Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Correia'nın örnekleri üzerinde yapılan Adli Tıp Kurumu incelemesinde uyuşturucu bulgularına rastlandığı; kanında 3 ng/ml kokain, 156 ng/ml benzoilekgonin ve 14 ng/ml metilekgonin, idrar örneğinde kokain ve metabolitleri, saç örneğinde ise THC ile kokain ve metabolitlerinin tespit edildiği belirtildi.

ATK raporu Correia'nın uyuşturucu kullandığı yönündeki beyanını destekler nitelikte bulgular içerirken; Ekrem İmamoğlu, Haluk Levent, Emir Sarıgül ve Hasan Vatan hakkında dile getirdiği iddialar, soruşturma kapsamında alınan şüpheli ifadesine dayanıyor. Söz konusu iddiaların doğruluğunun; dijital materyaller, iletişim kayıtları, konum verileri, tanık anlatımları ve diğer delillerin soruşturma makamlarınca birlikte değerlendirilmesi sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Haluk Levent, Emir Sarıgül, Uyuşturucu, Antalya, Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Abdullah Çelik Abdullah Çelik:
    Bu CHP’ye güvendik her taşın altında çıkıyorlar 1 0 Yanıtla
  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    Çamur at izi kalsın haberlerinden biri, muhtemelen havuz medyasının uydurması 0 0 Yanıtla
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