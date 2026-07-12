Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş

Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
12.07.2026 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin'in İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 yenerek Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldiği maçta Lionel Messi ile Portekizli hakem Joao Pedro Pinheiro arasında yaşanan diyalog gündem oldu. Hakemin tavrına tepki gösteren Messi, "Benimle normal konuş, saygılı konuş." diyerek itiraz etti. Tartışmalı hakem kararlarının damga vurduğu karşılaşmanın ardından Arjantin, yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre, ABD'nin Kansas City kentinde kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Arjantin, uzatmalarda bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılaşma boyunca sert müdahaleler ve hakem kararları nedeniyle tansiyon sık sık yükseldi. Özellikle ilk yarıda yaşanan bir pozisyonda Arjantin kaptanı Lionel Messi ile karşılaşmanın Portekizli hakemi Joao Pedro Pinheiro arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

"BENİMLE SAYGILI KONUŞ"

Saha içi kameralara yansıyan görüntülerde Messi'nin hakeme, "Benimle normal konuş, benimle saygılı konuş. Ben sana normal konuştum." ifadelerini kullandığı görüldü. Arjantin basını ve TyC Sports da yıldız futbolcunun hakemden kendisine daha saygılı davranmasını istediğini aktardı.

Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş

SİNİRLİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Messi'nin konuşma sırasında işaret parmağını hakeme doğru uzattığı ve oldukça öfkeli olduğu görüldü. Hakem Pinheiro ise kısa süreli konuşmanın ardından oyunu devam ettirdi.

MAÇA TARTIŞMALI KARARLAR DAMGA VURDU

Karşılaşmada yalnızca Messi ile hakem arasındaki diyalog değil, VAR kararları da uzun süre konuşuldu. İsviçreli Breel Embolo'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi ve bazı hakem kararları İsviçre cephesinin tepkisini çekerken, teknik direktör Murat Yakin maç sonu açıklamalarında yönetimi eleştirdi.

YARI FİNALDE RAKİP İNGİLTERE

Uzatmalarda Julián Álvarez ve Lautaro Martínez'in golleriyle mücadeleyi 3-1 kazanan Arjantin, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'nin rakibi oldu.

Lionel Messi, Dünya Kupası, Joao Pedro, İngiltere, Arjantin, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS Türkiye Birincisi Tarık Mizra Bişgin’in Başarı Sırrı LGS Türkiye Birincisi Tarık Mizra Bişgin'in Başarı Sırrı
Rize’de yol çöktü, 2 bina tahliye edildi Rize'de yol çöktü, 2 bina tahliye edildi
Özgür Özel’den yeni parti açıklaması: Sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız Özgür Özel'den yeni parti açıklaması: Sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız
40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan’da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü 40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü
Oğlunu kurtarmak isterken o da akıma kapıldı: 2 ölü Oğlunu kurtarmak isterken o da akıma kapıldı: 2 ölü
Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı
Ünlü fenomenin sır ölümü, 27. kattan düşerek can verdi Ünlü fenomenin sır ölümü, 27. kattan düşerek can verdi
Düğünde ateş açan maganda, gelinin kuzenin ölümüne neden oldu Düğünde ateş açan maganda, gelinin kuzenin ölümüne neden oldu
Bir yılda iğne ipliğe dönen Emel Müftüoğlu’nun son hali şaşırttı Bir yılda iğne ipliğe dönen Emel Müftüoğlu'nun son hali şaşırttı

09:26
ABD’li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
09:10
İran’dan ABD’ye 5. madde resti: Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin
İran'dan ABD'ye 5. madde resti: Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin
09:00
Tarihi maçta büyük skandal iddiası FIFA’dan jet açıklama geldi
Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi
08:43
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
07:48
Milyonların hayal kırıklığı 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
Milyonların hayal kırıklığı! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
07:24
Rusya, Türkiye’ye ait S-400’lerin satışı için BAE’ye yeşil ışık yaktı
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı
07:03
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
06:44
120 dakika nefesleri kesti Arjantin zor da olsa yarı finalde
120 dakika nefesleri kesti! Arjantin zor da olsa yarı finalde
19:40
Tayland’da evcil köpek, eve el bombası getirdi
Tayland'da evcil köpek, eve el bombası getirdi
17:21
Marmaray’da raylara oturan yolcu trenin altında sıkıştı
Marmaray'da raylara oturan yolcu trenin altında sıkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 09:58:16. #7.12#
SON DAKİKA: Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.