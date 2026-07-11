Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar - Son Dakika
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Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar

Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar
11.07.2026 09:04  Güncelleme: 09:09
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Hatay'da tandır ocağında ekmek ve gözleme üreten kadınlar, 35 derece hava sıcaklığına rağmen ateş başında çalışarak günde 25 litre su tüketiyor. Tandır içi sıcaklığın 70-80 dereceyi bulduğu zorlu koşullarda aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Havasının sıcaklığıyla bilinen Hatay'da kavurucu sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor. Antakya ilçesinde 35 dereceyi bulan hava sıcaklığına rağmen emekçi kadınlar, tandır başında ekmek ve gözleme üreterek ekmek paralarını kazanmaya devam ediyorlar. 

Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar

Kisecik Mahallesi'nde yaşayan 5 kadın, tandırcılık yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Kavurucu sıcağa çözümü günde litrelerce su tüketerek bulan kadınların elinden çıkan; ekmek ve gözleme vatandaşların damağında tat bırakıyor.

Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar

ÇALIŞMA ORTAMLARINDA SICAKLIK 70 DERECEYİ BULUYOR

Hava sıcaklığının tandır başında normalin 2 katına çıktığını ifade eden Şehire Koşar, ekmek parasını tandır ateşinin içinden çıkarttıklarını belirterek "Tandırda katıklı ekmek, gözleme, beyaz ekmek ne olursa yapıyoruz. Saat yedide başlıyoruz, beşe kadar kalıyoruz. Öğlen zamanı bir de sabahleyin saat dokuz gibi biraz yoğun oluyor. Yapmak zorundayız. Ekmek parası derler ya, insan ekmeğini taştan bile çıkarır. Biz de ekmeğimizi tandır ateşinin içinden çıkarıyoruz. Dışarıda hava sıcaklığı eğer 35 dereceyse, burası yani tandırın içi 70 kadar buluyor; 60-80 arası dereceye ulaşıyor. Üstümüzde sac asılı olduğu için, dışarısı neyse burası 80 dereceyi buluyor yani. Vallahi alışamadım bir türlü, çünkü sıcağa alışılmıyor. Ne kadar sıcak olursa o kadar gözümüzün içi yanıyor; ne bileyim, kirpiklerimiz yanıyor, ellerimiz yanıyor" dedi.

Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar

GÜNDE 25 LİTRE SU TÜKETİYORLAR

Tandır başında kavurucu sıcaklara dayanabilmek için günde ortalama 25 litre su tükettiğini söyleyen Ceylan Koşar, "Tandırda ekmek yapıyoruz, çok sıcak. 6 yaşından beri bu işi yapıyorum, babam rahmetli bana göstermişti; kendi hamuru çekiyordu, ben de bir takozun üzerine çıkıp öyle başladım. Alışık olduğum için şu an artık ellerim yanmıyor. Yani dışarısı 40 dereceyse, tandır 100 dereceye kadar sıcak oluyor. Günlük su tüketimi derseniz; normalde beş litre içilir ama bizim burada 25 litreyi tükettiğimiz oluyor. Özellikle ben su çok tüketiyorum, içimiz yanıyor. Ama yapacak bir şey yok; ekmek parası, çocuklar evde bekliyor. Kimi tutarsan ekmeğini taştan çıkarır, biz ekmeğimizi ateşten çıkarıyoruz. Yöntemimiz, az önce arkadaşımızın dediği gibi; incirin dibi, serinlik ve buz gibi su sürekli su zaten. Sudan başka bir şeyle serinleyemiyoruz şuan" ifadelerini kullandı.

Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar
Kaynak: İHA

Ekonomi, Ekmek, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bu kadınlar takdiri hak ediyor: Kavurucu sıcakta ekmek paralarını böyle kazanıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ömer Yıldız Ömer Yıldız:
    Bu nasıl sıcak ki yelekle çalışıyor teyzeler. Hem ocağına başında hem 35 derce sıcakta yelekli teyzeler garip geldi 0 1 Yanıtla
    Tuncay Akdağ Tuncay Akdağ:
    Ömer anlamazsın sen.Boşuna o kafanı yorma, Garip gelmiş,nasıl bir gariplikmiş anlatta bilelim 0 0
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