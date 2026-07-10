Ukrayna'dan Rusya'ya dron saldırısı: Petrol rafinerisinde yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna'dan Rusya'ya dron saldırısı: Petrol rafinerisinde yangın

Ukrayna\'dan Rusya\'ya dron saldırısı: Petrol rafinerisinde yangın
10.07.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Ilsky Petrol Rafinerisi'ne dron saldırısı düzenledi, yangın çıktı. Ayrıca Rostov bölgesindeki Taganrog kenti hedef alındı. Rusya, 376 dronu düşürdüğünü açıkladı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna, Rusya'daki bir petrol rafinerisini daha hedef aldı. 

RUSYA'NIN PETROL RAFİNERİSİ'NE DRONLU SALDIRI

Ukrayna'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Ilsky Petrol Rafinerisi'ne düzenlediği dron saldırısının ardından rafineride yangın çıktı. Günlük yaklaşık 140 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip Ilsky Petrol Rafinerisi daha önce de birçok kez Ukrayna tarafından hedef alınmıştı.

Ukrayna ayrıca, Rostov bölgesindeki Taganrog kentini de hedef aldı. Rostov Bölge Valisi Yuri Slyusar, yaptığı açıklamada, bölgede iki yakıt deposu ile Taganrog Deniz Limanı'nda çıkan yangınlara müdahale edildiğini duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANINADAN AÇIKLAMA

Taganrog Belediye Başkanı Svetlana Kambulova ise, yaptığı açıklamada, hedef alınan bölgelerde yaşayanların tahliye edildiğini bildirerek, bir evin hasar gördüğünü ve bir idari binanın çatısında yangın çıktığını belirtti. Yetkililer, saldırılarda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

RUSYA, 376 DRONU ENGELLEDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'ya ait 376 dronun hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, Rusya genelinde yakıt sıkıntısına neden olurken, ülkede akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu ve yakıt fiyatları yükseldi.

Kaynak: İHA

Moskova, Ukrayna, Enerji, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'dan Rusya'ya dron saldırısı: Petrol rafinerisinde yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!
Turizm merkezinde facia Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber Turizm merkezinde facia! Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber
Hürmüz Boğazı’nda 6 bin denizci mahsur Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı
Polise küfredip tehditler savurdu: Ben bir kraliçeyim Polise küfredip tehditler savurdu: Ben bir kraliçeyim
Bonnie Tyler 75 yaşında vefat etti Bonnie Tyler 75 yaşında vefat etti

10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor Bebeğin cinsiyeti de belli
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti de belli
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:43
Japon Bakan’dan zirve sonrası İstanbul’da balık ekmek keyfi
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 11:07:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Rusya'ya dron saldırısı: Petrol rafinerisinde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.