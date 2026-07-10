Erdoğan\'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan\'dan bir olay paylaşım daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında bazı liderlere hediye ettiği, üzerlerinde isimlerinin işlendiği Magnum tabancalar Avrupa'da farklı uygulamaları da beraberinde getirdi.

Ülkelerin silah mevzuatı ve güvenlik prosedürleri nedeniyle liderlerin hediyeleri nasıl muhafaza edeceği tartışma konusu olurken, bazı isimler tabancaları ülkelerine götürdü, bazıları ise resmi kurumlara teslim etti ya da geçici olarak emanet bıraktı.

İLK PAYLAŞIMINDA TABANCAYI GÖSTERMİŞTİ

Hediyeyi ülkesine götüren isimlerden biri olan Macar siyasetçi Peter Magyar, daha önce sosyal medya hesabından tabancanın fotoğrafını paylaşmıştı.

Magyar, ilk paylaşımında, "NATO Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alışılmadık bir hediye. Üzerine adımın kazındığı, fişekleriyle birlikte bir Magnum tabanca..." ifadelerini kullanmıştı.

BU KEZ TABLOYA GÖNDERME YAPTI

Magyar, ilk paylaşımının ardından bu kez dikkat çeken yeni bir gönderi yayımladı. Fotoğrafta, kendisi ile Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ın kovboy gibi birbirlerine silah doğrultur şekilde tasvir edildiği iki tablonun önünde poz verdi.

Paylaşımına, "Hayatımın en garip hediyesini Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan aldım" notunu düşen Magyar, 2024 yılında yapılan tabloya da gönderme yaparak, "2024'te yapılan bu resim artık yeni bir anlam kazandı" ifadelerini kullandı. Magyar'ın Erdoğan'ın hediye ettiği tabancayla tablo arasında bağlantı kurması dikkat çekti.

KİMİSİ POLİSE TESLİM ETTİ, KİMİSİ MÜZEYE BAĞIŞLAYACAK

Erdoğan'ın liderlere verdiği tabancaların akıbeti ülkeden ülkeye değişti. Belçika Başbakanı Bart De Wever'in tabancayı havaalanı polisine teslim ettiği, Polonya Başbakanı Donald Tusk'a verilen hediyenin ise gümrük işlemleri tamamlanıncaya kadar bekletildiği belirtildi.

Hollanda ile İsveç liderlerinin hediyelerinin Ankara'daki büyükelçiliklerinde muhafaza edildiği, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin tabancayı Başbakanlık binasında koruma altına aldığı ifade edildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in hediyeyi askeri bir müzeye bağışlamayı planladığı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ise ülkesindeki yasal düzenlemeler nedeniyle tabancayı beraberinde götüremediği aktarıldı.

MAGYAR'DAN İKİNCİ DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Diğer liderlerin hediyeleri resmi prosedürlere tabi tutulurken, Peter Magyar'ın tabancayı ülkesine götürüp önce silahın fotoğrafını, ardından da Orbán'la silahlı şekilde tasvir edildikleri tablonun önünde verdiği pozu paylaşması dikkat çekti.

Magyar'ın, "Hayatımın en garip hediyesi" sözleriyle yaptığı paylaşım, Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde verdiği hediyelerin Avrupa'da konuşulmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.