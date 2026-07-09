İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek - Son Dakika
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İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek

İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
09.07.2026 19:11
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İsrail’in, 1994 Vadi Araba Anlaşması'na dayanan ve Ürdün’e metreküpü 1 sentten yıllık 50 milyon metreküp ucuz su sağlayan anlaşmayı yenilememe kararı aldığı iddia edildi. İran'ın saldırılarında İsrail'e giden füzeleri kendi hava sahasında vurarak düşüren Amman yönetiminin, Tel Aviv'in bu kararına öfkelenebileceği belirtildi. Ürdün'ün su güvenliğini sağlamak adına İsrail'den su alımına karşı alternatif bir plan üzerinde çalıştığı bildirildi.

Tel Aviv yönetiminin Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyeceği belirtildi.

“ANLAŞMANIN İMZALANMASINA YÖNELİK BİR BEKLENTİ YOK”

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, 1994'te yapılan Vadi Araba Anlaşması'na dayanan Ürdün'ün ucuz fiyata su temin etmesini sağlayan anlaşma yenilenmeyecek.

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, "Şu anda anlaşmanın imzalanmasına yönelik bir beklenti bulunmuyor. Bu durum Ürdün'de öfkeye yol açabilir." ifadelerini kullandı.

İsrail tarafının anlaşmayı yenilememe gerekçesine dair bilgi verilmeyen habere ilişkin, Ürdün tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜRDÜN, İSRAİL'E GİDEN FÜZELERİ ENGELLEMİŞTİ

İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği büyük çaplı füze ve kamikaze İHA saldırıları sırasında Ürdün, kendi hava sahasını koruma gerekçesiyle hava savunma sistemlerini ve savaş uçaklarını devreye sokmuştu. 

Kendi toprakları üzerinden İsrail'e doğru ilerleyen İran mühimmatını havada vurarak düşüren Amman yönetimi, bu hamleyi "İsrail'i korumak için değil, kendi egemenliğimizi ve vatandaşlarımızın güvenliğini savunmak için yaptık" şeklinde açıklamıştı.

Ancak bu askeri müdahale, Ürdün'ün yoğun Filistin kökenli nüfusu arasında ve İslam dünyasında "İsrail'e kalkan olundu" gerekçesiyle devasa protestolara yol açmış, İran ise Ürdün'ü açıkça tehdit etmişti. 

METREKÜPÜ 1 SENTTEN YILLIK 50 MİLYON METREKÜPLÜK ANLAŞMA

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'de ise daha önce yayımlanan bir haberde, Amman yönetiminin su güvenliğini sağlamak amacıyla İsrail'den ek su satın alma anlaşmasına alternatif bir plan hazırladığı belirtilmişti.

Ürdün ve İsrail, Vadi Araba Anlaşması'na dayanan, 2010 yılında imzaladıkları bir mutabakat kapsamında, Temmuz 2021'de ek 50 milyon metreküp su alışverişine yönelik anlaşmıştı. Buna göre, İsrail'in Taberiye Gölü'nden Ürdün'e Kral Abdullah Kanalı üzerinden metreküp başına 1 sent karşılığında yıllık 50 milyon metreküp su sağlaması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

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    Yorumlar (1)

  • akil çelik akil çelik:
    Yılanla dost olunmayacağıni anlayacaksıniz 1 0 Yanıtla
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