İzlanda Başbakanı Frostadottir, NATO Liderler Zirvesi biter bitmez soluğu Ankara sokaklarında aldı - Son Dakika
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İzlanda Başbakanı Frostadottir, NATO Liderler Zirvesi biter bitmez soluğu Ankara sokaklarında aldı

İzlanda Başbakanı Frostadottir, NATO Liderler Zirvesi biter bitmez soluğu Ankara sokaklarında aldı
08.07.2026 22:29
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İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, NATO Liderler Zirvesi biter bitmez soluğu Ankara sokaklarında aldı. Önce bir restoranda yemek yiyen Frostadottir, daha sonra Ankara Kalesi'ni gezerek şehir manzarasını seyretti.

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, NATO Liderler Zirvesi’nin sona ermesinin ardından Ankara turuna çıktı.

ANKARA KALESİ’Nİ GEZDİ, ŞEHİR MANZARASINI SEYRETTİ

Frostadottir, önce Ankara Kalesi karşısında bulunan bir restoranda yemek yedi ve ardından da kalenin içini turladı.

Kale içinde kısa bir turun ardından üst kısma çıkan Frostadottir, Ankara manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi.

İzlanda Başbakanı Frostadottir, NATO Liderler Zirvesi biter bitmez soluğu Ankara sokaklarında aldı

KAŞIKLA ANKARA OYUN HAVASI OYNAYARAK KARŞILADI

Kale esnaflarından birisi de Başbakan Frostadottir'i, kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı.

Frostadottir, daha sonra kale esnafıyla sohbet ederek buradaki turunu tamamladı.

İzlanda Başbakanı Frostadottir, NATO Liderler Zirvesi biter bitmez soluğu Ankara sokaklarında aldı

KÜLLİYE'YE HAYRANLIKLA BAKTIĞI ANLAR GÜNDEM OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resepsiyona katılan 38 yaşındaki genç liderin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni hayranlıkla incelediği anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

İzlanda Başbakanı Frostadottir, NATO Liderler Zirvesi biter bitmez soluğu Ankara sokaklarında aldı

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Son Dakika Nato İzlanda Başbakanı Frostadottir, NATO Liderler Zirvesi biter bitmez soluğu Ankara sokaklarında aldı - Son Dakika

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