Meloni'den Trump ile yaşanan "Uzaklaştırma" krizine yanıt: Pişman değilim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meloni'den Trump ile yaşanan "Uzaklaştırma" krizine yanıt: Pişman değilim

08.07.2026 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara’daki NATO Zirvesi’nin ardından konuşan İtalya Başbakanı Meloni, ABD Başkanı Trump’ın kendisi hakkındaki "Uzaklaştırma kararı gerekiyor" sözlerine ve aralarındaki krize yanıt verdi. Siyasi adımlarından pişman olmadığını vurgulayan Meloni, NATO taahhütlerine uyacaklarını ancak öncelikleri kendilerinin belirleyeceğini söyledi. Üsleri açmadığı için kendisini eleştiren Trump’a rest çeken İtalyan lider, "Ciddi devletler gibi sözümüzü tuttuk, İran saldırılarına katılmadık" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından kameraların karşısına geçen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İttifak'ın geleceğine dair net mesajlar verirken, ABD Başkanı Donald Trump ile aralarında yaşanan küresel ölçekli krizle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zirve boyunca Trump ile mümkün mertebe yüz yüze gelmeyen Meloni, İtalya’nın NATO’ya olan bağlılığını yinelerken, savunma harcamaları ve askeri adımlarda bağımsızlık vurgusu yaptı ve Trump ile yaşadığı gerilime dair geri adım atmayacağının sinyalini verdi.

Meloni'den Trump ile yaşanan

"TAAHHÜTLERİMİZE UYACAĞIZ AMA YÖNTEMİ BİZ BELİRLEYECEĞİZ"

Zirve sonrası düzenlediği basın toplantısında NATO’nun zorlukların farkında, birlik içinde ve kararlı bir yapıya sahip olduğunu belirten Başbakan Meloni, İtalya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2,8'ini savunma ve güvenliğe ayırdığını hatırlattı. Savunma bütçesindeki artışa dikkat çeken Meloni, müttefiklerine şu sözlerle seslendi:

"Savunma harcamalarımıza ilişkin taahhütlerimize uymak istiyoruz, bunu yapıyoruz ve yapacağız. Ancak bunu sürdürülebilir bir şekilde; zamanlamayı, yöntemleri ve öncelikleri kendi koşullarımıza göre tamamen kendimiz belirleyerek gerçekleştireceğiz. Avrupa'nın kendi güvenliğini kendi başına sağlama zamanı gelmiştir. Bu kimseye iyilik yapmak için değil, aksine hiç kimseye bağımlı olmamak içindir. Bu bir egemenlik meselesidir."

Meloni'den Trump ile yaşanan

Meloni ayrıca, ABD askerlerinin Avrupa'dan çekileceğine dair şu an için kendilerine ulaşan resmi bir bildirim olmadığını da sözlerine ekledi. Ukrayna'ya askeri yardımların devam edeceğini belirten İtalyan Başbakan, Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun bu konuda yeni bir değerlendirme yürüttüğünü aktardı.

TRUMP İLE YAŞANAN "UZAKLAŞTIRMA" KRİZİNE YANIT: "PİŞMAN DEĞİLİM"

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı operasyonlar sırasında Washington ile ilişkileri gerilen Meloni, geçtiğimiz ay Fransa'daki G7 Zirvesi'nde Trump’ın kendisi için sarf ettiği "Fotoğraf çekilmek için yalvardı" ithamıyla karşı karşıya kalmıştı. Son olarak Trump'ın, Ankara Zirvesi öncesinde sosyal medyadan Meloni’yi hedef alarak paylaştığı "Uzaklaştırma kararı gerekiyor" şeklindeki manidar iletisi basın toplantısının en sıcak sorusu oldu.

Meloni'den Trump ile yaşanan

İtalyan lider, Trump'ın bu son hamlesine dair yöneltilen soruya net bir şekilde "O konuya geri dönmeyeceğimi belirtmiştim" diyerek kestirip attı. Ancak, Trump ile ilişkilere "yaptığı siyasi yatırımdan pişman olup olmadığı" sorulduğunda şu kararlı duruşu sergiledi:

"Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Siyasi yatırımı, Batı’nın birliğine olan inancımla yaptım. Bu sadece Trump göreve geldiğinde benimsediğim bir strateji değil, tüm muhataplarıma karşı izlediğim genel bir yaklaşımdır. Trump’la göç ve 'woke' kültürü gibi konularda ortak noktalarımız var. Olaylar şu an gördüğümüz şekilde gelişiyor olabilir ama ben fikrimi değiştirmiyorum."

Meloni'den Trump ile yaşanan

"CİDDİ DEVLETLER GİBİ SÖZÜMÜZÜ TUTTUK, İRAN SALDIRILARINA KATILMADIK"

ABD Başkanı Trump’ın, İtalya’nın askeri üslerini Amerikan kuvvetlerine açmaması nedeniyle kendisini sık sık hedef almasına da yanıt veren Meloni, Roma'nın dış politikadaki tutarlılığını savundu:

"Biz bir gün bir karar alıp, ertesi gün başka bir karar alan bir ülke değiliz. İran'daki çatışmanın en başından beri son derece net bir çizgimiz vardı. Ciddi devletler gibi taahhütlerimize uyuyoruz. İran’a yönelik saldırılara katılmayacağımızı en başta söyledik ve bu saldırılarda yer almadık."

Meloni'den Trump ile yaşanan

"İRAN KONUSUNDA ASKERİ SEÇENEK SONUÇ GETİRMEDİ"

Ortadoğu'da yükselen tansiyon ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliği hakkında da konuşan Başbakan Meloni, İtalyan Parlamentosu'nda gerekli yasal adımları atarak deniz güvenliği için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

ABD ile İran arasındaki krizden büyük endişe duyduğunu ve çatışmaların bölgeye yayılma riski olduğunu ifade eden Meloni, diplomasiden ümidini kesmediğini vurguladı: "İran'da müzakere ihtimaline dair umudumu kaybetmiş değilim. Bugüne kadar askeri seçeneğin somut sonuçlar getirmediğine inanıyorum. Müzakereler üzerinde ısrar edilmeli, İtalya da bu doğrultuda çaba harcamaya devam edecektir."

Giorgia Meloni, Donald Trump, İtalya, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika İtalya Meloni'den Trump ile yaşanan 'Uzaklaştırma' krizine yanıt: Pişman değilim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracı yakmak istedi, olay yerini gözlemlerken böyle yakalandı Aracı yakmak istedi, olay yerini gözlemlerken böyle yakalandı
NATO Zirvesi’nde Dünya Kupası rüzgarı esti: Liderler kuliste forma giydi, Kanada Haaland’ı istedi NATO Zirvesi'nde Dünya Kupası rüzgarı esti: Liderler kuliste forma giydi, Kanada Haaland'ı istedi
İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi İsviçre - Kolombiya maçında çeyrek finale yükselen takımı penaltılar belirledi
Dünya Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR’a otomobil çarptı: 2 ölü Otoyolda emniyet şeridinde duran TIR'a otomobil çarptı: 2 ölü
Netanyahu: Türkiye’ye F-35 satışı Orta Doğu’da güç dengesini yok eder Netanyahu: Türkiye'ye F-35 satışı Orta Doğu'da güç dengesini yok eder
NATO Zirvesinde sıra dışı olay Çift başlılık Ankara’ya uzandı NATO Zirvesinde sıra dışı olay! Çift başlılık Ankara'ya uzandı
Trump’a yakın isimden çarpıcı U dönüşü Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı
Seyir halindeki tırın dorsesi koptu, bir aile darmadağın oldu Seyir halindeki tırın dorsesi koptu, bir aile darmadağın oldu
ABD 80’den fazla askeri hedefi vurdu, İran’dan misilleme tehdidi geldi: Ezici bir yanıt verilecek ABD 80'den fazla askeri hedefi vurdu, İran'dan misilleme tehdidi geldi: Ezici bir yanıt verilecek
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı Bakışları dünyada gündem oldu 38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu
ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı Petrolde sert yükseliş, altında düşüş ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı! Petrolde sert yükseliş, altında düşüş
Venezuela’daki depremlerde can kaybı artıyor Venezuela'daki depremlerde can kaybı artıyor
Bolu’da yolcu otobüsü, bariyer ve tabelaya çarptı: 4’ü ağır, 13 yaralı Bolu'da yolcu otobüsü, bariyer ve tabelaya çarptı: 4'ü ağır, 13 yaralı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya uzun vadeli tehdit, bölgemizi koruyacağız
Macron rutini bozmadı NATO Zirvesi için geldiği Ankara’da sabah koşusuna çıktı Macron rutini bozmadı! NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusuna çıktı
Amerikalılar şaşkın: Trump’ın kabullenmesi alışık bir durum değil Amerikalılar şaşkın: Trump'ın kabullenmesi alışık bir durum değil
Beklenen misilleme geldi İran, Bahreyn ve Kuveyt’te 85 ABD hedefini vurdu Beklenen misilleme geldi! İran, Bahreyn ve Kuveyt'te 85 ABD hedefini vurdu
Trump’ın Türkiye planı ortaya çıktı İsrail basınından dikkat çeken iddia Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia
NATO Zirvesi’nde Türkiye ve İngiltere’den tarihi anlaşma Detayları gizli tutulacak NATO Zirvesi'nde Türkiye ve İngiltere'den tarihi anlaşma! Detayları gizli tutulacak
Trump’tan zirve sonrası kritik açıklamalar ABD’ye Air Force One ile dönmüyor Trump'tan zirve sonrası kritik açıklamalar! ABD'ye Air Force One ile dönmüyor
Netanyahu ve Miçotakis’in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yanıt Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

22:32
Yeditepe Üniversitesi’nde skandal Ayetin önünü kapatıp alkışlarla destek verdiler
Yeditepe Üniversitesi'nde skandal! Ayetin önünü kapatıp alkışlarla destek verdiler
21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 sorusuna alkış alan yanıt
20:17
Netanyahu ve Miçotakis’in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yanıt
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt
19:07
Trump’tan zirve sonrası kritik açıklamalar ABD’ye Air Force One ile dönmüyor
Trump'tan zirve sonrası kritik açıklamalar! ABD'ye Air Force One ile dönmüyor
19:03
Güney Kore First Lady’sinden Emine Erdoğan’a anlamlı jest
Güney Kore First Lady'sinden Emine Erdoğan'a anlamlı jest
18:35
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı
Emine Erdoğan, liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
18:35
Ece İrtem’in ölüm nedeni belli oldu
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
18:23
NATO Zirvesi’nde liderlere özel iki jest Birisi Erdoğan’ın şahsi hediyesi
NATO Zirvesi'nde liderlere özel iki jest! Birisi Erdoğan'ın şahsi hediyesi
18:22
Çekya Başbakanı, Ukrayna’ya yönelik 70 milyar avroluk yardıma katkıda bulunmayacak
Çekya Başbakanı, Ukrayna'ya yönelik 70 milyar avroluk yardıma katkıda bulunmayacak
18:16
İBB davasında bir belediye başkanı dahil 6 kişiye tahliye
İBB davasında bir belediye başkanı dahil 6 kişiye tahliye
18:14
HSK, Ankara Cumhuriyet Savcısı Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı
HSK, Ankara Cumhuriyet Savcısı Yıkılmaz hakkında inceleme başlattı
18:03
Erdoğan’dan AB savunmasına NATO şartı
Erdoğan'dan AB savunmasına NATO şartı
17:56
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz
Erdoğan: AB ile son pürüzleri konuşmak istiyoruz
17:52
Trump’tan diplomasi tarihine geçecek gaf Öyle bir ülkeye “İslam Cumhuriyeti“ dedi ki...
Trump'tan diplomasi tarihine geçecek gaf! Öyle bir ülkeye "İslam Cumhuriyeti" dedi ki...
17:29
Trump, Beştepe’de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
Trump, Beştepe'de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak
17:09
Trump’ın konuşması öncesi salonda alarm Apar topar boşaltıldı
Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 22:39:23. #7.13#
SON DAKİKA: Meloni'den Trump ile yaşanan "Uzaklaştırma" krizine yanıt: Pişman değilim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.