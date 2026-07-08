NATO zirvesi için Türkiye'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron otelinden çıkıp sabah koşusu yaptı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi programı öncesinde sabah sporunu başkentte yaptı.

Konakladığı otelden sabah saatlerinde çıkan Macron, kendisine eşlik eden grupla birlikte İran Caddesi üzerinde koşuya başladı.

SEĞMENLER PARKI'NA KADAR KOŞTU

Macron, İran Caddesi'nden Seğmenler Parkı'na doğru ilerleyerek sabah antrenmanını sürdürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın koşusu sırasında park ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Seğmenler Parkı da geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı.

KOŞUNUN ARDINDAN ZİRVE PROGRAMINA GEÇTİ

Koşusunu tamamlayan Macron, daha sonra NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programına katılmak üzere bölgeden ayrıldı.

BAKAN IŞIKHAN KARŞILAMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere dün akşam Ankara'ya gelmiş, Esenboğa Havalimanı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yetkililer tarafından karşılanmıştı.

Macron, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın liderler ve eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği resepsiyona katıldıktan sonra konaklayacağı otele geçmişti.