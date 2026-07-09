NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor

09.07.2026 10:15
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Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, küresel siyasette güç dengelerini değiştiren kararlarla sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen lider diplomasisi, savunma sanayiinden serbest ticarete kadar birçok kritik alanda Türkiye için tarihi kazanımları beraberinde getirdi. Ayrıca Türkiye dahil 9 ülke, savunma yatırımlarına daha kolay ve düşük maliyetli kaynak sağlayacak ortak bir banka için harekete geçti.

Başkent Ankara, iki gün boyunca dünya liderlerini ağırlayarak küresel diplomasinin merkez üssü haline geldi. NATO’nun "NATO 3.0" vizyonunu ve yeni stratejik konseptini şekillendiren zirvenin en çok konuşulan başlığı ise Türkiye'nin müttefikleriyle yakaladığı güçlü diplomasi trafiği ve elde ettiği somut neticeler oldu.

NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor

ERDOĞAN - TRUMP GÖRÜŞMESİNDEN BÖLGESEL DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK ADIMLAR

Zirvenin en kritik temaslarından biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşti. İkili görüşmede savunma ve güvenlik başlıklarında uzun süredir tıkanıklık yaşanan konularda tarihi adımlar atıldı:

CATATSA KALDIRILIYOR, F35'TE YENİ DÖNEM

Türkiye’ye yönelik uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade ortaya konurken, F-35 savaş uçağı programına dair yeni ve olumlu bir sayfa açıldı.

NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı

KAAN'A MOTOR ONAYI

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın motor tedarik sürecindeki tüm engeller kaldırıldı.

NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor

SAVUNMA SANAYİİNDE AMBARGOLAR KALKTI, İMZALAR ATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müttefikler arasındaki örtülü veya açık kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik kararlı çağrısı, NATO Zirvesi Sonuç Bildirgesi'ne doğrudan yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte Avrupa merkezli birçok savunma kısıtlaması aşılmış oldu:

FRANSA'DAN SAMP/T ADIMI

Fransa, Türkiye’nin Eurosam üretimi SAMP/T hava savunma sistemi tedarikine ilişkin uzun süredir devam eden olumsuz tutumunu değiştirdi ve esneklik sağladı.

ALMANYA TÜRK FÜZELERİNİ RADARINA ALDI

Almanya, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği uzun menzilli füze sistemlerini tedarik ve iş birliği gündemine aldı.

NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor

İNGİLTERE İLE SAVUNMA ANLAŞMASI

İngiltere ile savunma sanayii ve askeri teknoloji alanında milyarlarca liralık yeni ortaklık ve tedarik anlaşmaları imzalandı.

Ankara Zirvesi sadece askeri iş birlikleriyle değil, ekonomik hamlelerle de öne çıktı:

KANADA İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri resmi olarak başlatıldı.

SAVUNMA SANAYİ DEVLERİNDEN MİLYARLACA DOLARLIK İŞBİRLİĞİ

Türk savunma sanayisi devleri, zirve boyunca düzenlenen ikili temaslarda uluslararası ortaklarıyla milyonlarca dolarlık iş birliği protokollerine imza attı.

NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor

9 ÜLKEDEN ORTAK BANKA HAMLESİ

Ayrıca, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülke, savunma yatırımlarına daha kolay ve düşük maliyetli kaynak sağlayacak ortak bir banka için harekete geçti.

Kanada Başbakanı Mark Carney'nin açıkladığı girişimde Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna yer aldı.

Kanada merkezli kurulması planlanan Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'nın 100 milyar sterline kadar finansman sağlaması öngörülüyor.

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Son Dakika Gündem NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor - Son Dakika

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