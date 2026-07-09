Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarına isimlerinin işlendiği özel yapım revolver ile bir kutu mühimmat hediye etti. Erdoğan'ın ayrıca, silahların ülkelere götürülebilmesi için gerekli ihracat belgelerini de liderlere teslim ettiği belirtildi.
İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, zirve dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere'nin silah ithalatına ilişkin yasal düzenlemeleri nedeniyle kendisine hediye edilen revolveri ülkesine götürmedi.
Haberde, söz konusu silahın etkisiz hale getirilmesi amacıyla Ankara'daki İngiltere Büyükelçiliği'nde bırakıldığı öne sürüldü.
Son Dakika › Cumhurbaşkanı Erdoğan › Erdoğan'dan tarihi zirveye katılan liderlere sürpriz hediye - Son Dakika
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