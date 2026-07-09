Bu görüntüler Yunanistan'ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi - Son Dakika
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Bu görüntüler Yunanistan'ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi

Bu görüntüler Yunanistan\'ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi
09.07.2026 06:24
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NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Ceddin Deden" mehter marşıyla karşılandı. Yunan basını, marşın sözleri üzerinden töreni "provokatif" olarak nitelendirirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamaları için de "(Trump) sultana boyun eğdi ve F-35'lerin kapısını açtı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamındaki resepsiyonda liderlerin mehter marşlarıyla karşılanması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili F-35 açıklamaları, Yunan basınında geniş yankı buldu. Bazı gazeteler mehteranlı karşılamayı "provokatif" olarak nitelendirirken, Trump'ın Erdoğan'a yönelik ifadeleri de dikkat çekti.

LİDERLER KÜLLİYE'DE MEHTER MARŞLARIYLA KARŞILANDI

NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen resepsiyon öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin girişinde devlet ve hükümet başkanlarını eşleriyle birlikte karşıladı. Karşılama töreninde liderler ve eşleri mehter marşları eşliğinde yürüyerek resepsiyon alanına geçti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve eşi de, "Hep kahraman Türk milleti" sözlerinin yer aldığı "Ceddin Deden" marşı eşliğinde karşılandı.

Bu görüntüler Yunanistan'ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi

YUNAN BASINI: PROVOKATİF BİR ATMOSFER OLUŞTURULDU

Karşılama töreni Yunanistan basınında da geniş yer buldu. Pentapostagma gazetesi, mehter marşlarıyla yapılan karşılama için "provokatif" değerlendirmesinde bulundu.

Gazete haberinde, "Ankara revizyonist mesajlar, milliyetçi sembolizm ve emperyal kibirle dolu son derece provokatif bir atmosfer ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca mehter takımına da değinilerek, "Savaş öncesinde ve sırasında rakiplerin, Yunanlılar da dahil olmak üzere, kalplerine korku ve panik aşılıyorlardı." değerlendirmesi yapıldı.

Bu görüntüler Yunanistan'ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi

TRUMP'IN F-35 VE CAATSA AÇIKLAMALARI DA GÜNDEM OLDU

Yunan medyasında yalnızca karşılama töreni değil, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin açıklamaları da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Ülkenin en çok okunan haber sitelerinden in.gr, "Erdoğan, Trump ile görüşmesinde 'mücadeleyi' kazandı, şimdi de 'savaşı' kazanmaya çalışıyor" başlığını kullandı.

Haberde, Türkiye'nin stratejik öneminin giderek arttığına dikkat çekilerek bunun artık göz ardı edilemeyeceği ifade edildi. Trump'ın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanmasının etkileyici bulunduğu belirtilirken, ABD Başkanı'nın Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözlerinin dikkat çektiği aktarıldı. Ayrıca Türkiye'nin ilk aşamadaki diplomatik mücadeleyi kazandığı, F-35 savaş uçaklarının teslimatına ilişkin net takvimin belirlenmesine yönelik sürecin ise devam ettiği öne sürüldü.

Bu görüntüler Yunanistan'ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi

KATHIMERINI'DEN F-35 VE ÖVGÜ VURGUSU

Kathimerini gazetesi ise "Övgüler ve F-35 için verilen sözler" başlıklı haberinde Trump'ın F-35 programı ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerine yer verdi.

Gazete, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulunduğunu ve Türkiye'yi diğer ülkelere kıyasla daha sadık bir dost olarak nitelendirdiğini yazdı.

Bu görüntüler Yunanistan'ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi

ESTIA: TRUMP ERDOĞAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme ve ortak açıklamaları da Yunan gazetelerinde geniş yer buldu.

Estia gazetesi manşetinde, "(Trump) sultana boyun eğdi ve F-35'lerin kapısını açtı." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, "Her halükarda Başkan Trump, Erdoğan'ın önünde eğilmekle yetinmedi. Ona övgüler yağdırdı." değerlendirmesine yer verildi.

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Son Dakika Nato Zirvesi Bu görüntüler Yunanistan'ı fena tutuşturdu: Trump sultana boyun eğdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • GÖKSEN MEREY GÖKSEN MEREY:
    Eskiden turistleri kılıç kalkan ekibi ile karşılardık yerini mehter aldı . biz zamanında size ne biçim geçirmiştik ama der gibi. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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