NATO 5. madde yorumu: Saldırgana katılım zorunlu değil - Son Dakika
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NATO 5. madde yorumu: Saldırgana katılım zorunlu değil

08.07.2026 11:16
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Belçika Başbakanı Bart de Wever, NATO'nun 5. maddesinin bir müttefikin saldırısına tüm üyelerin katılmasını zorunlu kılmadığını ve bunun NATO ruhuna aykırı olduğunu belirtti. Zirvede savunma harcamaları, Ukrayna'ya destek ve Orta Doğu gündeme gelecek.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, "NATO'nun 5. maddesi, bir müttefik saldırıya uğradığında diğer müttefiklerin onu savunmasını öngörür. Ancak bir ülkenin başka bir ülkeye saldırması durumunda tüm ortakların buna katılmasını zorunlu kılmaz. Bu, NATO'nun ruhuna da aykırıdır" dedi.

NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde liderler Ankara'da bir araya geliyor. Belçika Başbakanı Belçika Başbakanı Bart de Wever, zirve öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. ABD Başkanı Donald Trump ile yapacakları görüşmede savunma harcamaları, savunma sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya destek konusunda üç temel başlığın ele alınacağını belirten Başbakan de Wever, Belçika'nın uzun yıllar geride kaldığı savunma harcamalarında artık NATO'nun yüzde 2 hedefini yakaladığını ifade etti.

"Bir ülkenin başka bir ülkeye saldırması durumunda tüm ortakların buna katılmasını zorunlu kılmaz"

Savunma sanayi altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini kaydeden de Wever, bu sürecin istedikleri hızda ilerlemese de kararlılıkla sürdüğünü dile getirdi. Ukrayna'ya askeri desteğin devam edeceğini vurgulayan de Wever, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verilen güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.

İran'a yönelik saldırıların da zirvede gündeme gelebileceğini belirten de Wever, bu konuda NATO ülkeleri arasında ortak bir görüş bulunmadığını ifade etti. de Wever, "Bu bir NATO konusu değil. NATO'nun 5. maddesi, bir müttefik saldırıya uğradığında diğer müttefiklerin onu savunmasını öngörür. Ancak bir ülkenin başka bir ülkeye saldırması durumunda tüm ortakların buna katılmasını zorunlu kılmaz. Bu, NATO'nun ruhuna da aykırıdır" diye konuştu.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin dünya ekonomisini doğrudan etkilediğini belirten de Wever, özellikle enerji arz güvenliği konusunda Avrupa'nın dikkatli hareket etmesi gerektiğini söyledi. Belçika'nın deniz güvenliği alanında önemli askeri kabiliyetlere sahip olduğunu ifade eden de Wever, uluslararası koalisyon kurulması halinde hükümetin karar vermesi durumunda bu imkanların kullanılabileceğini belirtti. Donanmanın mayın karşı tedbirleri ve deniz güvenliği alanındaki kapasitesine dikkat çeken de Wever, bu konuda nihai kararın Belçika hükümeti tarafından verileceğini kaydetti. de Wever, Belçika'nın NATO Zirvesi'ndeki önceliklerinin savunma harcamalarının artırılması, savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi olduğunu sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Belçika, Enerji, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika NATO 5. madde yorumu: Saldırgana katılım zorunlu değil - Son Dakika

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