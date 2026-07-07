Romanya'dan Türkiye'ye: İşbirliğini Genişletelim - Son Dakika
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Romanya'dan Türkiye'ye: İşbirliğini Genişletelim

Romanya\'dan Türkiye\'ye: İşbirliğini Genişletelim
07.07.2026 15:40  Güncelleme: 15:46
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Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta, NATO Zirvesi için bulunduğu Ankara'da Türkiye ile ilişkilerin mükemmel olduğunu belirterek, savunma işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta, NATO Zirvesi ve Romanya- Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

“AYNI SORUNA 32 FARKLI ÇÖZÜM ARAMAK ZORUNDA DEĞİLİZ”

Miruta, dünya genelinde zorlukların yaşandığı ve tüm ülkelerin aynı sorun için en iyi ortak çözümü belirlemesinin oldukça önemli olduğunu belirterek, "Aynı soruna 32 farklı çözüm aramak zorunda değiliz. Bu nedenle savunmayı nasıl daha iyi yapabileceğimizi, maddi gücümüzü nasıl artırabileceğimizi, üretimi nasıl yükselteceğimizi konuşuyoruz. Aslında mesele maddiyat da değil aynı zamanda hız." dedi.

Her ülkenin sahip olduğu imkanların haritalanmasına yönelik bir projeyi masaya yatıran bakanlardan birisi olduğuna işaret eden Miruta, Romanya'nın mühimmat üretimi kapasitesine sahip olduğunu ancak bazı konularda son teknolojilere sahip olmadığını söyledi.

Romanya'dan Türkiye'ye: İşbirliğini Genişletelim
Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta

"COBRA ZIRHLI ARAÇLARIMIZ VAR, OTOKAR İLE SATIN ALACAĞIMIZ KORVET İÇİN SÖZLEŞME İMZALADIK"

Miruta, farklı ülkelerin sahip olduğu parametreler doğrultusunda eşleşmelerin yapılabileceğini ifade ederek, Türkiye ve Romanya ilişkilerine yönelik şunları söyledi: "Türkiye ve Romanya arasında halihazırda yürütülen projeler var, bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Romanya'nın şu anda Türkiye ile devam eden bazı sözleşmeleri var. Cobra zırhlı araçlarımız var, Otokar ile satın alacağımız korvet için sözleşme imzaladık. Bence gerçek şu ki, Türkiye ile Romanya arasında bir denizden daha fazlası var, yani sadece Karadeniz değil, her iki ülkenin de Karadeniz'i de aşan ortak çıkarları var." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz'deki kritik altyapının korunmasının genişletilmesi için yürütülen çalışmaların başarılı bir noktaya ulaşmasını beklediklerini aktaran Miruta, Türkiye ve Romanya arasındaki işbirliğinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Romanya'dan Türkiye'ye: İşbirliğini Genişletelim

"HEDEFİMİZ ROMANYA'DA ÜRETİM"

Miruta, sözlerini şöyle tamamladı: "Romanya'nın Türkiye ile mükemmel ilişkileri var. Her iki ülkenin de çıkarlarını göz önünde bulundurarak işbirliği yapmamız gerektiği çok açık. Karadeniz'i korumak ortak çıkarımız. Farklı mühimmatların ortak üretimi ortak çıkarımız. Doğu kanadının bu bölümünün güvenliğinin sağlanması ortak çıkarımız. Bu ortak çıkarlardan yola çıkarak, şu anda kesinlikle mükemmel olan ancak boş alanların da bulunduğu iş birliğini genişletmek son derece önemli."

Savunma iş birliklerinde yeni dönemin yerli üretim odaklı olacağını vurgulayan Miruta, "Hedefimiz Romanya'da üretim. Türkiye'nin de Romanya'da üretim yapmakla ilgilenmesi nedeniyle, Romanya Ordusu için yatırılan paranın ulusal sanayiye de ulaşması bizim için önemli" dedi.

Savunma sanayisinde üretim kabiliyetinin ülke içinde geliştirilmesinin güvenlik açısından zorunluluk olduğunu ifade eden Miruta, "Romanya ordusunun ihtiyaç duyduğu yetenekleri Romanya'da üretim yapan fabrikalardan temin edebilmesi son derece önemlidir. Çatışma durumunda diğer devletlere bağımlı teslimatlara güvenemeyiz" diye konuştu.

Kaynak: AA/ İHA

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Romanya'dan Türkiye'ye: İşbirliğini Genişletelim - Son Dakika

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