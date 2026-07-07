Bozdoğan'da Orman Yangını: Evler Tahliye Ediliyor - Son Dakika
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Bozdoğan'da Orman Yangını: Evler Tahliye Ediliyor

Bozdoğan\'da Orman Yangını: Evler Tahliye Ediliyor
07.07.2026 18:54
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında 20 ev tahliye edilmeye başlandı, söndürme çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınındaki söndürme çalışmalarında 5. saate yaklaşırken, Yazıkent Mahallesi Emenni mevkiinde 20 ev ve hayvanların tahliyesine başlandı.

Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alanda saat 13.30 sıralarında başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayılırken, çalışmalarda 5. saate yaklaşıldı. Yangına 28 arazöz, 12 su tankeri ve 3 dozer ile karadan, 8 helikopter ve 6 uçak ile de havadan müdahale edilirken, etkili olan rüzgar sebebiyle hızla yayılan ve sık sık yön değiştiren alevler yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Yazıkent Mahallesi Emenni mevkiinde bulunan 20 ev için tahliye işlemleri başladı. Bölgedeki büyük ve küçükbaş hayvanların kurtarılarak güvenli alanlara taşındı. Bölgede söndürme çalışmaları aralıksız sürerken, alevlerin diğer alanlara sıçrama ihtimaline karşı tahliye hazırlıkları da tamamlandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bozdoğan'da Orman Yangını: Evler Tahliye Ediliyor - Son Dakika

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