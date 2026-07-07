Erdoğan, Trump'ı Külliye'de muazzam bir törenle karşıladı; atlı birlikler göz doldurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen görkemli bir resmi törenle karşıladı. İki liderin bir araya geldiği bu tarihi anlar, dünya basınında ve özellikle ABD medyasında geniş yankı uyandırdı.

ATLI TÖREN BİRLİĞİNDEN GÖRKEMLİ REFAKAT

Ankara semalarında ay-yıldızlı dev Türk bayrağının dalgalandığı Külliye caddelerinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın makam aracının yer aldığı geniş konvoya, Türk Silahlı Kuvvetleri Atlı Tören Birliği eşlik etti.

Elleri Türk ve Amerikan bayraklarıyla donatılmış atlı süvarilerin konvoyun sağ ve solunda nizami bir şekilde yürüyüş gerçekleştirdiği o anlar, havadan dron kameralarıyla anbean görüntülendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısına kadar süren bu protokollü refakat, törenin ihtişamını gözler önüne serdi.

Trump’ın yakın çalışma ekibinden Beyaz Saray Personel Ofisi Direktörü Dan Scavino da bu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

ABD MEDYASINDA TÜRKİYE'NİN KARŞILAMA TÖRENİNE ÖVGÜ YAĞDI

Resmi tören alanında bando ve marşlar eşliğinde mavi halıda yan yana yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, tören kıtasını selamladı. Gökyüzünde tören şerefine gerçekleştirilen renkli duman gösterileri eşliğinde iki lider kameralara dostluk mesajları verdi.

Karşılama töreninin hemen ardından ABD televizyon kanalları ve önde gelen gazeteciler, Ankara'daki bu görkemli atmosferi canlı yayınlarla Amerikan kamuoyuna aktardı. ABD medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a uyguladığı atlı karşılama törenini ve gösterilen yüksek misafirperverliği büyük bir coşku ve övgü dolu sözlerle haberleştirdi. Uluslararası analizlerde, bu diplomatik zarafetin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği yorumları yapıldı.