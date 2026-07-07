Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi. Trump'ı taşıyan uçak saat 13.50'de Ankara Havalimanı'na indi. Trump'ı burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.

İki lider daha sonra Beştepe'deki törene katıldı ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN: BİR ARADA OLMAK BİZE GÜÇ KATIYOR

"Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP: ÇOK İYİ DOSTUZ, HARİKA BİR LİDERSİNİZ

Erdoğan'dan sonra söz alan Donald Trump ise "Çok iyi dostuz, harika bir lidersiniz saygı görüyorsunuz. NATO beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Zirve Türkiye’de olmasaydı gelmezdim. Dostum Erdoğan çağırdı, ben de geldim" dedi.

F-35 SORUSUNA ÇARPICI YANIT

Trump, Türkiye'ye F-35 verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya yanıt vererek "Kesinlikle bir şeyler düşüneceğiz. F-35 konusunda bir karar vereceğiz" dedi.

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ

İki ülke ilişkilerinin geniş yelpazesinin yanında bölgede kilit bir aktör olan Türkiye'nin yüklendiği misyon sebebiyle görüşmelerde ele alınacak gündem maddelerinin skalası da geniş olacak. NATO Ankara zirvesinin en önemli gündem maddesi savunma sanayi işbirliği olurken; 'Zirve içinde zirve' olacak Erdoğan-Trump görüşmesine de bu konu damga vuracak. Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunun liderlerin görüşmesinde masada olması bekleniyor.