Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bursaspor, forvet hattını deneyimli bir isimle güçlendirmek istiyor.
Yeşil-beyazlı kulübün transfer listesindeki son ismin tecrübeli golcü Serdar Dursun olduğu öğrenildi. Şampiyon olduğu Süper Lig'e yeniden dönmeyi hedefleyen Bursaspor'un golcü isimle temaslara başladığı belirtildi.
Kocaelispor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan 34 yaşındaki milli santrfor, geleceğine dair açıklama yaparak "1. Lig'den teklifler var. Geleceğimle ilgili kararımı ise önümüzdeki birkaç hafta içinde vereceğim" ifadelerini kullandı.
Kocaelispor formasıyla başarılı bir dönemi geride bırakan Serdar Dursun, yeşil-siyahlı ekipte 30 maça çıktı ve 7 gol, 2 asistlik skor katkısı üretti.
Son Dakika › Spor › Serdar Dursun'a Süper Lig'in eski şampiyonundan kanca - Son Dakika
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