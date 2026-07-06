Serdar Dursun'a Süper Lig'in eski şampiyonundan kanca - Son Dakika
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Serdar Dursun'a Süper Lig'in eski şampiyonundan kanca

Serdar Dursun\'a Süper Lig\'in eski şampiyonundan kanca
06.07.2026 20:01
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Bursaspor, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u transfer etmeyi planlıyor. Deneyimli santrfor, hava toplarındaki hakimiyeti ve skor katkısıyla takıma önemli bir güç olabilir.

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bursaspor, forvet hattını deneyimli bir isimle güçlendirmek istiyor. 

BURSASPOR'DAN SERDAR DURSUN'A KANCA

Yeşil-beyazlı kulübün transfer listesindeki son ismin tecrübeli golcü Serdar Dursun olduğu öğrenildi. Şampiyon olduğu Süper Lig'e yeniden dönmeyi hedefleyen Bursaspor'un golcü isimle temaslara başladığı belirtildi. 

''KARARIMI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA VERECEĞİM''

Kocaelispor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan 34 yaşındaki milli santrfor, geleceğine dair açıklama yaparak "1. Lig'den teklifler var. Geleceğimle ilgili kararımı ise önümüzdeki birkaç hafta içinde vereceğim" ifadelerini kullandı. 

SEZON PERFORMANSI

Kocaelispor formasıyla başarılı bir dönemi geride bırakan Serdar Dursun, yeşil-siyahlı ekipte 30 maça çıktı ve 7 gol, 2 asistlik skor katkısı üretti. 

Serdar Dursun, Fenerbahçe, Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Dursun'a Süper Lig'in eski şampiyonundan kanca - Son Dakika

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