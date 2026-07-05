NATO’nun gözü başkentte: Kritik zirve öncesi dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
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NATO’nun gözü başkentte: Kritik zirve öncesi dikkat çeken paylaşım

05.07.2026 23:39
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Dünya diplomasisinin gözü kulağı Türkiye'ye çevrilmişken, kritik NATO Liderler Zirvesi öncesinde ittifaktan Ankara'ya anlamlı bir jest geldi. NATO’nun resmi hesaplarından paylaşılan ve Anıtkabir'den Ankara Kalesi'ne kadar başkentin tarihi mirasını büyüleyici bir dille dünyaya tanıtan video, küresel çapta büyük beğeni topladı.

Türkiye, küresel güvenliğin ve diplomasinin kalbi olmaya hazırlanıyor. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, İttifak'ın resmi sosyal medya hesaplarından başkentin tarihi ve kültürel mirasını öne çıkaran çok özel bir paylaşım yapıldı.

"HER KÖŞESİNDE ANLATILACAK BİR HİKAYE VAR"

NATO’nun resmi hesaplarından yayımlanan videolu paylaşımda, Ankara'nın sembol yapılarına geniş yer verildi. Animasyonlu bir harita üzerinden tek tek iğnelenerek gösterilen Anıtkabir, Ankara Kalesi ve Etnografya Müzesi gibi kentin en köklü simgeleri izleyicilere sunuldu. 

NATO’nun gözü başkentte: Kritik zirve öncesi dikkat çeken paylaşım

Paylaşımda, başkentin binlerce yıllık geçmişine atıfta bulunularak, "Anıtkabir ve Ankara Kalesi'nden Etnografya Müzesi'ne kadar her köşenin anlatacak bir hikayesi var." ifadeleri kullanıldı. Küresel kamuoyunda büyük ilgi gören bu paylaşım, zirve öncesi Türkiye’ye yönelik anlamlı bir jest olarak değerlendirildi.

NATO’nun gözü başkentte: Kritik zirve öncesi dikkat çeken paylaşım

KÜRESEL POLİTİKALARA YÖN VERİLECEK 

Dünya liderlerini bir araya getirecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, İttifak'ın geleceğine yön verecek kritik kararlara sahne olacak. Küresel güvenlik politikalarının, bölgesel tehditlerin ve stratejik adımların masaya yatırılacağı bu büyük buluşma, Türkiye'nin NATO içerisindeki jeopolitik ve diplomatik ağırlığını bir kez daha en üst düzeyde gözler önüne serecek.

NATO’nun gözü başkentte: Kritik zirve öncesi dikkat çeken paylaşım

TÜRKİYE 22 YIL SONRA YENİDEN LİDERLERİ AĞIRLIYOR 

Türkiye, daha önce 2004 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmış ve İttifak'ın büyük dönüşüm sürecine damga vurmuştu. Türkiye, bu kez başkent Ankara'da düzenlenecek dev zirveyle, NATO'nun yeni dönemine ilişkin en kritik kararların alındığı merkez üssü olmaya hazırlanıyor. Siyasi ve askeri açıdan tarihi öneme sahip zirve için Ankara'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

NATO’nun gözü başkentte: Kritik zirve öncesi dikkat çeken paylaşım

Anıtkabir, Türkiye, Ankara, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Nato NATO’nun gözü başkentte: Kritik zirve öncesi dikkat çeken paylaşım - Son Dakika

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