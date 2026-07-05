Bursa Kültür Yolu Festivali'nde asırlık lezzetler başrolde - Son Dakika
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Bursa Kültür Yolu Festivali'nde asırlık lezzetler başrolde

05.07.2026 11:15
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Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında üçüncü kez düzenlenen Bursa Kültür Yolu Festivali, kentin zengin mutfak kültürünü ziyaretçilerle buluşturdu. Festival kapsamında belirlenen 50 Lezzet Noktası'nda İskender kebabı, cantık, pideli köfte, tahinli pide, süt helvası, kazandibi ve kestane şekeri yoğun ilgi gördü. Gastronomi duraklarındaki hareketlilik, yerel işletmelere ve kent ekonomisine de katkı sağladı.

Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan Bursa, yalnızca tarihi yapılarıyla değil, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin aynı sofrada buluştuğu mutfak geleneğiyle de öne çıkıyor. Saray mutfağının incelikleri, Balkan göçlerinin taşıdığı tarifler, Tatar mutfağının etkisi ve Bursa Ovası'nın bereketiyle şekillenen bu zengin gastronomi kültürü, festival kapsamında oluşturulan 50 Lezzet Noktası ile yeniden keşfediliyor. Bursa kebabı, cantık, tahanlı pide, cevizli lokum, süt helvası, kazandibi, kestane şekeri ve daha birçok özgün tat, festival ziyaretçilerine yalnızca bir lezzet deneyimi değil, Bursa'nın asırlardır süregelen yaşam kültürünü de anlatıyor.

“LEZZET NOKTALARI İLE ZİYARETÇİLER DOĞRU ADRESLERE ULAŞIYOR”

Festivalin ev sahibi şefi Gürkan Kaya, Bursa mutfağının yalnızca birkaç yöresel yemekten ibaret olmadığını, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin oluşturduğu güçlü bir gastronomi mirasına sahip olduğunu söyledi.

Bursa Kültür Yolu Festivali'nde asırlık lezzetler başrolde

Bursa'ya ilk kez gelen ziyaretçilere İskender kebabı, cantık ve kazandibini önerdiğini belirten Kaya, Osmanlı saray mutfağı ile Balkan ve Tatar mutfaklarının Bursa'da benzersiz bir sentez oluşturduğunu ifade etti. Lezzet Noktası uygulamasının ziyaretçilerin doğru adreslere ulaşmasını kolaylaştırdığını belirten Kaya, uygulamanın aynı zamanda yıllardır aynı kaliteyi koruyan işletmeleri görünür kılarak şehir ekonomisine de katkı sunduğunu dile getirdi.

Bursa Kültür Yolu Festivali'nde asırlık lezzetler başrolde

ASIRLIK İŞLETMELER BURSA'NIN LEZZET HAFIZASINI YAŞATIYOR

Festival kapsamında belirlenen Lezzet Noktaları yalnızca yemek sunan işletmeler değil; Bursa'nın kuşaktan kuşağa aktarılan gastronomi hafızasını yaşatan önemli duraklar olarak öne çıkıyor. Bu duraklardan biri olan Kebapçı Hüseyin, Bursa kebabının usta isimlerinden Hüseyin Usta'nın mirasını ikinci kuşak olarak yaşatıyor. 1976 yılında başlayan ustalık yolculuğunu bugün aynı anlayışla sürdüren işletme, yalnızca Bursa kebabı hazırlıyor. İkinci kuşak temsilcisi Mutlu Karaman ise babasından devraldığı bayrağı aynı özenle taşımaya çalıştıklarını belirterek festival süresince özellikle şehir dışından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Karaman, Bursa'ya gelen ziyaretçilerin ilk olarak Bursa kebabını tatmak istediğini, Tahanlı Pide, Pideli köftenin bu sırayı takip ettiğini ve ardından süt helvası, kestane şekeri gibi kentin simge lezzetlerine yönelindiğini ifade etti. Festivalin önceki yıllara göre çok daha yoğun geçtiğini belirten Karaman, Lezzet Noktası uygulamasının yalnızca kendi işletmelerine değil, Bursa'daki tüm esnafa önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Bursa Kültür Yolu Festivali'nde asırlık lezzetler başrolde

1928’DEN BU YANA AYNI FIRINDAN AYNI KOKU YÜKSELİYOR

Muradiye'nin tarihi dokusunda yer alan İnanç Fırın, 1928 yılından bu yana aynı aile tarafından işletiliyor. İşletmenin dördüncü kuşak temsilcisi Bülent Mertyürek, yaklaşık bir asırdır aynı mahallede üretim yapmanın yalnızca ticari bir faaliyet değil, kültürel bir sorumluluk olduğunu dile getirdi. Mübadele yıllarında el değiştiren tarihi bir ekmek fırınında üretime başlayan ailenin bugün hala aynı mekanda geleneksel tarifleri yaşatmaya devam ettiğini anlatan Mertyürek, Bursa mutfağının Osmanlı kültürü ile Balkan göçlerinin oluşturduğu eşsiz bir sentez olduğunu belirtti. Bursa’ya ilk kez gelen birine önereceği lezzetlerin tahanlı pide, coğrafi işaretli cevizli lokum, İskender Kebabı, Cantık ve ekşi mayalı ekmeklerin olduğunu söyleyen Mertyürek, kullandıkları ham maddelerin büyük bölümünü Bursa ve çevresindeki üreticilerden temin ettiklerini dile getirdi. İnegöl cevizi, Bursa yağı ve ununun bölgenin yerel ürünleriyle hazırlanan tariflerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Mertyürek, Lezzet Noktası uygulamasının bu köklü mirasın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Bursa Kültür Yolu Festivali'nde asırlık lezzetler başrolde

600 YILLIK İMARETHANE BUGÜN DE SOFRALAR KURUYOR

Festivalin Lezzet Noktaları arasında yer alan Han 1426 da ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği duraklardan biri oldu. Sultan II. Murad tarafından 1426 yılında imarethane olarak hizmete açılan tarihi yapıda bugün Bursa mutfağının geleneksel tatları sunuluyor. İşletme Müdürü Tarık Asa, tarihi mutfakta hazırlanan Muradiye Çorbası, Mutancana ve Fukara Keşkülü'nün festival ziyaretçilerinden büyük ilgi gördüğünü, Lezzet Noktası uygulamasıyla birlikte çevre illerden gelen ziyaretçi sayısında da artış yaşandığını ifade etti.

Bursa Kültür Yolu Festivali'nde asırlık lezzetler başrolde

BURSA'NIN YÜZYILLIK DONDURMA GELENEĞİ YAŞATILIYOR

Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında oluşturulan 50 Lezzet Noktası, ziyaretçileri kentin köklü tatlı geleneğini yaşatan adreslerle de buluşturdu. Festivalin gastronomi rotasında yer alan Mehmet Tanju Geye Dondurma, yaklaşık 100 yıllık geçmişiyle ilgi gören duraklardan biri oldu. İşletme Müdürü Mustafa Şener, festival süresince ziyaretçilerin en çok dondurma ve kazandibini tercih ettiğini belirterek, Lezzet Noktası uygulaması sayesinde Bursa'ya gelen misafirlerin kentin özgün tatlarını daha bilinçli şekilde keşfettiğini ifade etti. Şener ayrıca, ürünlerinde kullandıkları sütün yıllardır köylerden temin edildiğini belirterek, yerel üreticilerle kurdukları bağın Bursa'nın geleneksel lezzet anlayışını yaşatan en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Bursa Kültür Yolu Festivali'nde asırlık lezzetler başrolde

50 LEZZET NOKTASI BURSA'NIN GASTRONOMİ MİRASINI GELECEĞE TAŞIYOR

Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında oluşturulan 50 Lezzet Noktası, kentin köklü mutfak kültürünü ziyaretçilerle buluştururken, yüzyıllardır süregelen üretim geleneğini ve usta-çırak kültürünü de yaşatıyor. Festival boyunca yoğun ilgi gören gastronomi rotası, yerel işletmelerin görünürlüğünü artırırken Bursa'nın gastronomi kimliğinin daha geniş kitlelere ulaşmasına ve şehir ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. 

Bursa Kültür Yolu Festivali'nde asırlık lezzetler başrolde
Bursa Kültür Yolu Festivali'nde asırlık lezzetler başrolde

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Son Dakika Güncel Bursa Kültür Yolu Festivali'nde asırlık lezzetler başrolde - Son Dakika

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