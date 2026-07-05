Kayseri'de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı

Kayseri\'de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı
05.07.2026 00:41  Güncelleme: 00:42
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuk yaralandı. Olay sonrası yaralı çocuk ve ailesi, şüpheli çocuğun babasına saldırdı. Polis müdahalesiyle kavga sona erdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuk yaralandı. Olayın ardından yaralı çocuk ve ailesi şüpheli çocuğun babasına saldırırken, polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Billur Caddesi'nde meydana gelen olayda, N.Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada N.Ö. kolundan bıçaklanarak hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini beklediği sırada şüpheli çocuğun babasını gören N.Ö. ve ailesi, saldırmak için harekete geçti. N.Ö. ve ailesi, şüpheli çocuğun babasına tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede son buldu. N.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakalanan şüpheli çocuk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan, 3. Sayfa, Güvenlik, Kayseri, Polis, Çocuk, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı, 1 gözaltı - Son Dakika
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