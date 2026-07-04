Dünya, Mısır\'ın sevincini konuşuyor

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Mısır, Avustralya'ya penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.

MISIR ASHOUR İLE ÖNE GEÇTİ

13. dakikada Mısır golü buldu. Avustralya savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top son olarak ceza sahası dışında sağ çaprazdaki Hafez'de kaldı. Bu futbolcunun ortasında kale sahası önündeki Ashour, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1. İlk yarının kalanında iki ekip de rakip kalede tehlike oluşturmakta zorlandı.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA BİR GOL DAHA

55. dakikada Avustralya beraberliği yakaladı. Soldan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen O'Neill, ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Hany, ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve karşılaşmada normal süre 1-1 tamamlandı.

PENALTI ATIŞLARINDA GÜLEN TARAF MISIR

Mücadelenin uzatma bölümlerinde Mısır daha etkili görünse de Avustralya savunmasını aşmakta zorlandı. Bu bölümde 2 devrede de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Mısır kullandığı 4 atışı da gole çevirirken, Avustralya 2 penaltıdan yararlanamadı.

SEVİNÇLERİNİ SECDEYE GİDEREK YAPTILAR

Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Mısırlı futbolcular mutluluklarını secdeye giderek gösterdi. Bu anlar kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken, ortaya çıkan görüntüler tüm dünyada büyük ses getirdi.