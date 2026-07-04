Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

Dünya, Mısır\'ın sevincini konuşuyor
04.07.2026 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Mısır, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta penaltı atışlarıyla Avustralya'yı 4-2 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Mısırlı futbolcular mutluluklarını secdeye giderek gösterdi. Bu anlar kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Mısır, Avustralya'ya penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi.

MISIR ASHOUR İLE ÖNE GEÇTİ

13. dakikada Mısır golü buldu. Avustralya savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top son olarak ceza sahası dışında sağ çaprazdaki Hafez'de kaldı. Bu futbolcunun ortasında kale sahası önündeki Ashour, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1. İlk yarının kalanında iki ekip de rakip kalede tehlike oluşturmakta zorlandı.

Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

İKİNCİ YARININ BAŞINDA BİR GOL DAHA

55. dakikada Avustralya beraberliği yakaladı. Soldan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen O'Neill, ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Hany, ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve karşılaşmada normal süre 1-1 tamamlandı.

PENALTI ATIŞLARINDA GÜLEN TARAF MISIR

Mücadelenin uzatma bölümlerinde Mısır daha etkili görünse de Avustralya savunmasını aşmakta zorlandı. Bu bölümde 2 devrede de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Mısır kullandığı 4 atışı da gole çevirirken, Avustralya 2 penaltıdan yararlanamadı.

Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

SEVİNÇLERİNİ SECDEYE GİDEREK YAPTILAR

Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Mısırlı futbolcular mutluluklarını secdeye giderek gösterdi. Bu anlar kısa süre içerisinde binlerce beğeni alırken, ortaya çıkan görüntüler tüm dünyada büyük ses getirdi. 

Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

Dünya Kupası, Avustralya, Futbol, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ruhsuzlarda sahilde guneslensinler 3 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Dünyanın umrunda bile değiller Son durağa geldiler. Avusturya takımının beceriksizliği yüÜnden 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir devir sona erdi İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı
Güney Afrika’da otobüs kazası: 16 ölü Güney Afrika'da otobüs kazası: 16 ölü
Burdur’da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti Burdur'da aracın içinde hareketsiz bulunan genç hastanede hayatını kaybetti
Uzman erbaş kanunu yasalaştı Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı Uzman erbaş kanunu yasalaştı! Sözleşmeli erlere kamuda istihdam imkanı
Buca’da belediye işçisinin ölümüne neden olan feci kaza kamerada Buca'da belediye işçisinin ölümüne neden olan feci kaza kamerada
Deniz Göktaş’a ters kelepçe takılması Kılıçdaroğlu’nu da kızdırdı Deniz Göktaş'a ters kelepçe takılması Kılıçdaroğlu'nu da kızdırdı
Çorum’da uzun süredir görüşmediği babasının evine tüfekle ateş açtı Çorum'da uzun süredir görüşmediği babasının evine tüfekle ateş açtı
9013’teki golleri iptal edilip elendiler Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son 90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son
İsrail’den İran heyetine suikast hamlesi Trump yönetimi son anda engellemiş İsrail'den İran heyetine suikast hamlesi! Trump yönetimi son anda engellemiş

23:54
Mısır, Avustralya’yı penaltılarla devirdi
Mısır, Avustralya'yı penaltılarla devirdi
23:42
’İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti’ye geçiyor’ iddiası
'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti'ye geçiyor' iddiası
23:20
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye ’’99 puan’’ göndermesi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ''99 puan'' göndermesi
23:11
Senegal’de kriz patlak verdi: O olduğu sürece milli takıma gelmem
Senegal'de kriz patlak verdi: O olduğu sürece milli takıma gelmem
22:49
Suriye’de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü
Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü
21:30
Fenerbahçe’den ayrılan Dyshawn Pierre, ezeli rakibe imza attı
Fenerbahçe'den ayrılan Dyshawn Pierre, ezeli rakibe imza attı
21:21
İstanbul’da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi
İstanbul'da erkeklere tacizde bulunan kadın sağlık kuruluşuna sevk edildi
20:45
100 milyon ton kaya ile deniz doldurularak Trabzon’a yeni havalimanı inşa edilecek
100 milyon ton kaya ile deniz doldurularak Trabzon'a yeni havalimanı inşa edilecek
20:32
“Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza“ iddiası
"Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza" iddiası
18:45
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 00:57:14. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.