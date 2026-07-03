FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Toronto Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz, 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın 53. dakikasında Stanisic'in ortasında topla buluşan Ivan Perisic, düzgün bir vuruş yaparak Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi.
Hırvatistan, 56. dakikada Matanovic ile skoru 2-0 yaptı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Portekiz'in de 61. dakikada Cristiano Ronaldo ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.
66. dakikada VAR incelemesi sonucu penaltı kazanan Portekiz, 67. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle skora denge getirdi.
Mücadelenin sonuna verilen 10 dakika uzatma oynanırken Portekiz öne geçti. Maçın 90+4. dakikasında topla buluşan Leao'nun sol kanattan harika ortasında ceza sahası içerisindeki Gonçalo Ramos, kale ağzında düzgün bir kafa vuruşu yaparak Dominik Livakovic'i mağluğ etti ve takımını öne geçirdi.
Maçın son saniyelerinde inanılmaz anlar yaşandı. Hırvatistan, 90+13. dakikada Gvardiol ile skoru 2-2'ye getirdi ancak bu gol VAR kontrolünün ardından iptal edildi. Maçın geri kalan saniyelerinde başka gol olmadı ve maçı Portekiz kazandı.
Bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdıran Ronaldolu Portekiz, son 16'da İspanya'nın rakibi oldu. Hırvatistan ise turnuvaya veda etti.
Son Dakika › Dünya Kupası › 90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son - Son Dakika
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