90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son - Son Dakika
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90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son

90+13\'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son
03.07.2026 04:16
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz, Hırvatistan'ı 90+4'te attığı golle 2-1 yenerek üst tura çıktı. Hırvatistan'ın 90+13'te attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Toronto Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz, 2-1 kazandı. 

HIRVATİSTAN İKİNCİ YARININ BAŞINDA ÖNDE

Karşılaşmanın 53. dakikasında Stanisic'in ortasında topla buluşan Ivan Perisic, düzgün bir vuruş yaparak Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi.

GOLLER OFSAYT NEDENİYLE İPTAL

Hırvatistan, 56. dakikada Matanovic ile skoru 2-0 yaptı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Portekiz'in de 61. dakikada Cristiano Ronaldo ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. 

90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son

RONALDO PENALTIDAN ATTI

66. dakikada VAR incelemesi sonucu penaltı kazanan Portekiz, 67. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle skora denge getirdi. 

90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son

PORTEKİZ 90+4'TE ÖNE GEÇTİ

Mücadelenin sonuna verilen 10 dakika uzatma oynanırken Portekiz öne geçti. Maçın 90+4. dakikasında topla buluşan Leao'nun sol kanattan harika ortasında ceza sahası içerisindeki Gonçalo Ramos, kale ağzında düzgün bir kafa vuruşu yaparak Dominik Livakovic'i mağluğ etti ve takımını öne geçirdi.

90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son

90+13'TEKİ GOLÜ İPTAL

Maçın son saniyelerinde inanılmaz anlar yaşandı. Hırvatistan, 90+13. dakikada Gvardiol ile skoru 2-2'ye getirdi ancak bu gol VAR kontrolünün ardından iptal edildi. Maçın geri kalan saniyelerinde başka gol olmadı ve maçı Portekiz kazandı. 

90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son

SIRADAKİ RAKİP İSPANYA

Bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdıran Ronaldolu Portekiz, son 16'da İspanya'nın rakibi oldu. Hırvatistan ise turnuvaya veda etti. 

Dünya Kupası, Hırvatistan, Portekiz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası 90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • oktay sayar oktay sayar:
    Hırvatistan ın 3 golü iptal edildi ,maç 20 dakika uzadı,hakemler ,Hırvatistan ı yendi :) 0 0 Yanıtla
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