Avcılar'da vatandaşlar çöpe atılan cep telefonu kılıflarını almak için sıraya girdi - Son Dakika
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Avcılar'da vatandaşlar çöpe atılan cep telefonu kılıflarını almak için sıraya girdi

04.07.2026 21:22
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İstanbul Avcılar'da bir telefoncunun çöpe attığı eski sezon cep telefonu kılıflarını gören vatandaşlar çöp konteynerinin önünde kuyruk oluşturdu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde vatandaşlar çöpe atılan cep telefonu kılıflarını almak için sıraya girdi.

KONTEYNERİN ÖNÜNDE MAHŞERİ KALABALIK

Olay, öğle saatlerinde Merkez Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir telefoncunun çöpe attığı cep telefonu kılıfları gören vatandaşlar, çöp konteynerinin önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, çöpe atılan kılıfları almak için adeta birbiriyle yarıştı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların çöpe atılan cep telefonu kılıflarını almak için kuyruk oluşturduğu anlar yer aldı.           

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, İstanbul, Avcılar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Avcılar Avcılar'da vatandaşlar çöpe atılan cep telefonu kılıflarını almak için sıraya girdi - Son Dakika

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