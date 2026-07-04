İstanbul’un Avcılar ilçesinde vatandaşlar çöpe atılan cep telefonu kılıflarını almak için sıraya girdi.
Olay, öğle saatlerinde Merkez Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir telefoncunun çöpe attığı cep telefonu kılıfları gören vatandaşlar, çöp konteynerinin önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, çöpe atılan kılıfları almak için adeta birbiriyle yarıştı.
Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların çöpe atılan cep telefonu kılıflarını almak için kuyruk oluşturduğu anlar yer aldı.
Son Dakika › Avcılar › Avcılar'da vatandaşlar çöpe atılan cep telefonu kılıflarını almak için sıraya girdi - Son Dakika
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