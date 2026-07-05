Elazığ\'da 72 Yaşındaki Adam Lastikçide Ölü Bulundu

Elazığ'da 72 yaşındaki yaşlı adam, lastikçide ölü bulundu. Dükkana giren arkadaşları ilk başta şahsı uyuyor zannetti fakat gerçek sağlık ekipleri gelince ortaya çıktı.

Olay, Akpınar Mahallesi Buzbağ Sokak'ta bulunan bir lastikçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine giden arkadaşlar, Alaattin Gürbüz'ün (72) masada hareketsiz yattığını gördü. İlk başta uyuduğunu zanneden arkadaşları bir süre sonra, Gürbüz'e temas ederek uyandırmaya çalıştı. Uyanmadığını fark eden iş arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, 72 yaşındaki Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli ölüm üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ