46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu - Son Dakika
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46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu

46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666\'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu
05.07.2026 15:59
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Edirne’de 665’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, geleneksel ağalık koç ihalesi yapıldı. İki yıl üst üste ağalığı kazanan Ufuk Özünlü, 46 milyon 666 bin 666 lira vererek, 666’ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası oldu. Özünlü, üç kez üst üste ağalık ihalesini kazandığı için ağalık altın kemerinin de ebedi sahibi oldu.

Edirne'de 665’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda, geleneksel ağalık koç ihalesi yapıldı. İhaleye, 664 ve 665’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü tek başına katıldı. Fenerbahçe Eski Başkanı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da, ağalık ihalesini izlemek üzere tribündeki yerini aldı.

''KENDİSİNE 41 KERE MAŞALLAH''

İhale başlamadan önce konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, “Kırkpınar’ımızın en güzel ünvanlarından ağalık ihalesini gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar hizmet eden tüm ağalarımıza selam olsun, iyi ki varlar. Ağamızın 2’inci yılıydı, Kırkpınar’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Kırkpınar demek mertlik demek. Kendisine 41 kere maşallah diyorum.'' dedi.

46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu

SON RAKAM 46 MİLYON 666 BİN 666 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Gencan, konuşmanın ardından 665’inci Kırkpınar Ağalık koç ihalesini 41 milyon liradan açtı. Ağa adayı Ufuk Özünlü de sözü alarak aklındaki rakamı açıkladı. Özünlü, “Ben 2 yıl önce ilk ağalığı aldığımda burada vekaleten ağa olduğumu söylemiştim, babam adına aldım demiştim. Allah bugün nasip etti, bugün babam burada, ellerinden öpüyorum. Onun bana bıraktığı mirası taşıyabildiğim için teşekkür ediyorum. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ben de 46 milyon 666 bin 666 lira diyorum" diye konuştu.

46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu

SARAYİÇİ ER MEYDANI'NDA TURLADI

Ağalık koç ihalesini kazanmasıyla, ağalık altın kemerinin ebedi sahibi olmaya hak kazanan Özünlü, Ali Koç ve beraberindekilerle Sarayiçi Er Meydanı'nda tur attı.

46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu

BAKAN BAK ER MEYDANI’NDA

Kırkpınar Er Meydanı’nda, büyük Türk bayrağı da açıldı. Güreş hakemleri ve cazgırların taşıdığı Türk bayrağı saha etrafında elde dolaştırıldı. Bu sırada Er Meydanı’na gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Edirne Valisi Yunus Sezer de Türk bayrağını, ellerinde Türk bayrağıyla ayakta selamladı.

Kırkpınar, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 46 milyon 666 bin 666 liralık rekor teklif! 666'ncı Kırkpınar Ağası belli oldu - Son Dakika

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